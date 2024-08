Martín está "harto de las pataletas y numeritos" de Ayuso y Almeida tras no invitarle a las Palomas de Bronce

La presidenta de la Comunidad asegura que el delegado "solo busca la confrontación" mientras Maroto y Maestren defienden su presencia hoy



MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este jueves que está "harto de las pataletas, mumeritos y chiquilladas que organizada la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid", tras no haber sido invitado a los actos de los reconocimientos Palomas de Bronce que han organizado esta mañana los Bomberos de la capital.

"Desafortunadamente, nada nuevo bajo el sol en Madrid, porque al contrario que en otros lugares de España en los que se avanza hacia la convivencia, hacia el entendimiento, en Madrid, el PP sigue empeñado en la confrontación y la gresca y hoy mismo lo hemos vivido con ese nuevo paso en la degradación institucional que estamos padeciendo en Madrid", ha dicho en alusión a su no invitación.

Por eso, Martín ha asegurado que ahora tiene la oportunidad el Ayuntamiento, la Comunidad y el PP de Madrid "de reflexionar, de cambiar el chip y de empezar un nuevo curso con otro espíritu; desde luego que si es para colaborar me iban a encontrar un aliado, por supuesto".

El representante del Gobierno central en Madrid había pedido expresamente al Consistorio que le invitaran a estos Premios porque los Bomberos reconocían a la Policía Nacional por sus 200 años de existencia.

"En ese sentido, a mí, como responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Madrid, me hubiera gustado acompañar a la Policía. Pero han rechazado la invitación. No han hecho así con la Policía del Ayuntamiento de Valencia y han invitado a su concejal de Seguridad de Valencia para que les acompañara. Creo que nuevamente han hecho algo raro, una chiquillada, estas a las que nos tienen acostumbrados el Ayuntamiento y que creo que es un grave", ha apuntado.

"Yo respeto absolutamente que a la señora Ayuso o al señor Almeida no les pueda gustar el Gobierno de España. Lo respeto. A mí mismo no me gustan sus gobiernos, pero tienen que asumir de una vez por todas que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España y que es el Gobierno de todo el país y también de todos los madrileños y madrileños y, por lo tanto, el Gobierno de España debe estar representado en los actos institucionales que se organizan en Madrid. Es así de sencillo, es así de normal", ha proseguido.

Por eso, Francisco Martín les ha invitado a que "cambien de actitud" porque, "por más que se empeñen, no van a conseguir ocultar que el Gobierno de España está completamente comprometido con la ciudad de Madrid y con la Comunidad". "Engañan a los madrileños negando ese compromiso absoluto del Gobierno de España con Madrid que vamos a seguir defendiendo, reivindicando y poniendo en valor cada día", ha apuntado.

Por lo tanto, el delegado ha vuelto a pedir a Ayuso y Almeida un "cambio de etapa, que reflexionen en estas semanas y que podamos empezar el curso con otro tono". "Desde luego encontrarán mi mano tendida para colaborar, como he estado desde el primer día", ha indicado.

Y frente a quienes les piden que no busque confrontación y se dedique a sus competencias, Martín ha respondido que sus competencias fundamentales son precisamente la representación del Gobierno de España en Madrid. "Desde el primer día le he mostrado mi mano tendida, tanto al gobierno regional como a los distintos ayuntamientos, y voy a seguir esa mano tendida para encontrar acuerdos, para colaborar, para construir", ha reiterado.

"Lo que no quiero, lo que creo que ni los madrileños ni madrileñas tampoco quieren, es que nos encontremos en una dinámica de continuos enfrentamientos, de continuos numeritos como los que venimos padeciendo desde hace meses por empeño de los servicios protocolarios, en los que siguen órdenes políticas por parte de los responsables del Partido Popular de Madrid. Creo que hay que salir de ahí, que hay que abandonar esa dinámica tan poco constructiva y trabajar con normalidad, con naturalidad, con la que vivimos en las calles, desde el entendimiento, desde la cordialidad. Que no es tan complicado hacer bien las cosas. Es muchísimo más difícil hacerlo como lo están haciendo en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid", ha proseguido.

Por último, en el Día de la Paloma, el delegado del Gobierno en Madrid ha querido también reconocer y agradecer el trabajo "excepcional" de los Bomberos de Madrid, "una profesionalidad que demuestran cada día en una colaboración perfecta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "También quiero agradecer al Cuerpo de Bomberos también que haya premiado a la Policía Nacional con esa Paloma de Bronce. Me hubiera gustado efectivamente poder acompañar a la Policía Nacional en ese acto, pero no ha sido posible", ha indicado.

ALMEIDA: "NO HAY QUE DARLE LOS 15 SEGUNDOS DE GLORIA!

A este respecto, y preguntado por los periodistas, el regidor de la capital ha respondido que a Martín "no hay que darle los 15 segundos de gloria, que es lo que pretende". "Desde que soy alcalde he venido todos los años a este acto y el delegado no ha venido nunca a este acto. No sé por qué tiene esta rabieta precisamente este año, porque este era delegado del Gobierno el año anterior y no dijo nada. Este año, sin embargo, viene y pretende armar un pollo y empañar una fiesta tan importante para la ciudad de Madrid como es la Paloma", ha apuntado.

Almeida ha insistido que en sus años en la Alcaldía a ningún representante estatal le ha interesado venir a este acto. Y ha avisado a Martín "que no va a condicionar el protocolo del Ayuntamiento de Madrid, sus reclamaciones, circuitos ni sus rabietas". "El protocolo del Ayuntamiento lo decidimos desde el Ayuntamiento y, por tanto, seremos nosotros los que tomemos las decisiones correspondientes sin dejarnos incluir en ningún caso por las rabietas del delegado del Gobierno", ha agregado.

Por su parte, la presidenta regional ha acusado al representante del Ejecutivo central en Madrid de estar "en permanente búsqueda de la confrontación para intentar suplantar al líder de la oposición en Madrid, en el PSOE".

"Creo que se tendría que centran en sus competencias: ha crecido nuevamente de reyertas, incluso con armas de fuego recientes, narcopisos...; problemas que son de su directa responsabilidad. Estamos también con los problemas de inmigrantes ilegales a los que están abandonando en muchas regiones, especialmente Madrid, y no veo que esté centrado en esto, sino buscando polémicas y follones en las puertas de los eventos", ha apostillado.

MOROTO Y MAESTRE PIDEN AL AYUNTAMIENTO QUE SE DEJEN DE POLÉMICAS

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, ha apoyado que la Delegación del Gobierno estuviera presente en los Premios Palomas de Bronce para acompañar a uno de los condecorados, la Policía Nacional, mientras a los Bomberos de Valencia sí les acompañaba su concejal de Seguridad. "Esto es lo que debería estar explicando el señor Almeida", ha señalado.

Maroto ha recordado que el alcalde ya anunció en las pasadas Fiestas de San Juan que podría excluir al delegado del Gobierno de actos institucionales. Por tanto, ha pedido a Almeida que "deje de montar shows y empiece a trabajar un poquito, aunque sea solo un poquito".

Por su parte, la portavoz local de Más Madrid, Rita Maestre, ha criticado que "otro día más" un acto de este tipo esté "salpicado de la polémica" sobre si el Gobierno de Madrid invita o no al gobierno de España a sus actos institucionales.

"Creo que es importante el respeto a la diferencia y a la legitimidad de todos los portavoces y de todas las instituciones legítimas de nuestro país, pues nos encontremos con tranquilidad en fiestas tan bonitas como estas. Me gustaría que los problemas de protocolo no opacaran un día más esta celebración y que pudiéramos celebrar en la diferencia y en la capacidad de estar juntos, a pesar de nuestras diferencias políticas", ha concluido.