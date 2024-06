Martín pide a Almeida que "no torpedee" la Ley de Memoria Democrática en los estudios de los restos en Montecarmelo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado este martes al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que "no torpedee" la Ley de Memoria Democrática en los estudios sobre los restos humanos de presuntos brigadistas internacionales en el barrio de Montecarmelo.

"Es importante señalar que parece que hay indicios de que puede haber restos humanos enterrados en la ubicación donde el Ayuntamiento pretende instalar un cantón de limpieza. Y, por lo tanto, dado que esos restos humanos, además, podrían ser procedentes de los brigadistas internacionales que previamente habían estado enterrados en otra ubicación y después trasladados allí, pues lo que debe cumplirse es la Ley de Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Madrid lo que no puede es torpedear el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática", ha indicado esta mañana en la Delegación tras una rueda de prensa.

Ha respondido así, a preguntas de los periodistas, a la noticia conocida hoy de que la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) ha denunciado al alcalde y al concejal de Urbanismo, Borja Carabante, entre otros, por un presunto delito de prevaricación "por ocultar información sobre los indicios de la existencia de una fosa común de Brigadistas Internacionales y por impedir que el Ministerio del ramo inicie las debidas catas en el terreno, tal como indica la Ley de Memoria Democrática".

Por ello, Francisco Martín ha pedido que al Consistorio matritense que "colabore de una manera leal" con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y también con los vecinos y con todos los actores que tienen algo que decir en esta cuestión.

"A mí lo que me consta es que desde el Grupo Municipal Socialista se pidió este informe sobre los trabajos que había hecho la empresa y el Ayuntamiento no se lo quiso facilitar, incluyendo las responsabilidades y las obligaciones que tiene la Corporación Municipal con un grupo político, como es en este caso el del Partido Socialista, y ahora también llega esta denuncia de los vecinos que señalan en la misma línea que no se está velando por el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática", ha indicado.

Por eso, el representante del Gobierno de España en Madrid considera que ante el indicio de que pueda haber restos de naturaleza humana allí enterrados, el Consistorio matritense debe parar las actuaciones y estudiar a fondo esa posibilidad, "y a continuación ya tomar las decisiones que sean pertinentes".

"El Ayuntamiento, muy al contrario, lo que parece es que se está torpedeando, el que se pueda desarrollar y cumplir la Ley de Memoria Democrática en Montecarmelo", ha concluido.