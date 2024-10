Martín reprocha a Almeida que no le coja el teléfono y Sanz pide al delegado que se ocupe de sus competencias

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín (c), el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), y la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (d); durante el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madr

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado de "incomprensible" que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, no le atendiera ayer al teléfono para trasladarle los problemas que le plantearon en una reunión los representaciones de las asociaciones de vecinos del distrito de San Blas.

"Yo traté ayer de compartir con él la información que hemos tenido de los vecinos de San Blas y algunas de las reclamaciones, algunas importantes, que yo entendía como máximo responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid que debía conocer el alcalde, pero se negado a tener esa interlocución", ha indicado en una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press.

Por lo tanto, Martín ha instado al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, especialmente al alcalde, "a que se deje de chiquilladas, coja el teléfono y nos pongamos a hablar".

El delegado ha recordado que ayer mantuvo reuniones con asociaciones de vecinos de San Blas y que les prometió un aumento de la presencia policial en la zona desde hoy mismo, "con un plan específico desarrollado en el barrio desde el mes de abril y que está dando sus resultados".

También se ha referido a la evolución de la seguridad ciudadana en Madrid en los últimos años, pero ha reconocido que "hay espacios concretos en los que es preciso intensificar la presencia policial, no solo por la seguridad objetiva, sino también por la sensación de inseguridad que muchas veces tienen los vecinos".

"En esas reuniones se nos trasladaban problemas complejos, de la convivencia, que exigen de la participación de todos los actores. Cuando hablo de convivencia, esto integra la seguridad, pero hablamos de situaciones que son complejas porque requieren de políticas que aborden esta complejidad desde distintas naturalezas. Hablamos del acompañamiento social, desde la perspectiva de la política sanitaria y de salud pública, desde la perspectiva de la limpieza y la sanidad, hablamos desde la perspectiva del urbanismo. Son cuestiones complementarias por parte de todas las administraciones que acompañen a la propia acción policial", ha explicado.

Por ello, Martín reclama "coraje" para que se sienten en una mesa representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y "buscar soluciones conjuntamente" desde las competencias de las tres administraciones para dar soluciones concretas a las necesidades de los vecinos "que nos exigen a las tres partes el que seamos capaces de entender".

El delegado del Gobierno ha insistido en su "total disposición" para sentarse y crear una mesa tripartita para abordar las urgencias sociales que se dan en algunos puntos específicos de Madrid, "especialmente en los cuales los vecinos viven en unas situaciones verdaderamente complejas, que no se abordan únicamente, si queremos ser efectivos, es la actuación policial".

MÁS DE 240 POR POLICÍA MUNICIPAL EN SAN BLAS EN SEPTIEMBRE

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha reprochado a Martín que "eche balones fuera de lo que son sus competencias". "Lo que nos están trasladando los vecinos de San Blas, igual que lo que nos trasladaban los vecinos de Cullera y el delegado negaba, es que tienen un problema de inseguridad, que tienen un problema de delitos, de hechos delincuenciales y, por lo tanto, lo que necesitan es una actuación que sea efectiva por parte de la Policía Nacional", ha apuntado.

"Cada vez que tiene un problema de seguridad en un sitio, lo que plantea es hacer una mesa mancomunada para eludir responsabilidades. Nosotros trabajamos todos los días en el ámbito de la Delegación del Gobierno. La Policía Municipal se coordina con la Nacional. Pero lo que no vamos a consentir es que lo que se trate es de echar balones fuera y de no cumplir con sus responsabilidades, que son suyas y las tiene, insisto, los vecinos tienen un problema de seguridad. Igual que lo tenían en la calle Cullera. No sé de qué hay que hablar con narcotraficantes, lo que hay que hacer es detenerlos y meterlos en la cárcel", ha remarcado.

REFUERZO POLICIAL Y ACTUACIONES IMPORTANTES

A Sanz le consta que están haciendo un refuerzo de Policía Nacional en los últimos días y que se han tenido algunas actuaciones que son importantes, "pero es evidente que no se ha conseguido atajar la situación".

"Por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid está trabajando con los vecinos en otros ámbitos, de hecho tenemos un proyecto en marcha en estos momentos. Ya se hizo la primera fase de ese de Parque Paraíso, se van a invertir dos millones de euros para mejorar todas esas dependencias, para construir también nuevas zonas infantiles, para que toda esa zona que pueda estar más degradada esté en mejores condiciones", ha indicado.

ÁMBITO SANITARIO

La vicealcaldesa ha indicado que el Ayuntamiento también está trabajando en el ámbito de las adicciones desde Madrid Salud en San Blas con un dispositivo específico de proximidad para atender a las personas en situación de adicciones. Y también con los protocolos de las personas sin hogar, a través de Samur Social y los servicios sociales, para poder atender a todas esas personas que están en situación de calle y que quieran salir de esas situaciones de drogadicción.

"La concejal del distrito de San Blas se está reuniendo permanentemente con esos vecinos pero lo que nos traslada es una preocupación muy seria por su seguridad, por la seguridad de sus familiares, por la seguridad de sus hijos y, lamentablemente, el delegado del Gobierno en lo que está es en buscar fotos y en buscar enfrentamiento", le ha afeado.

Por eso, Sanz le ha pedido que "se ocupe de sus competencias de manera rápida porque los vecinos "no pueden esperar". "La Policía está actuando con algunas actuaciones relevantes, pero los vecinos necesitan más medios, más policías y cambios en el Código Penal de manera que se puedan endurecer ciertas sanciones, porque muchas a muchas personas a las que se le ha detenido entran por una puerta y salen por la siguiente del juzgado y, por lo tanto, necesitamos que los hechos delictivos que son reincidentes estén mejor penados", ha afirmado.

COMPROMISO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Desde el punto de vista de Policía Municipal, la responsable municipal de Seguridad ha señalado que los tres turnos se han reforzado "desde hace ya bastantes semanas". "Se ha detenido a cuatro personas, se han levantado distintas actas por drogas, se han identificado más de 240 personas solo en este mes de septiembre", ha apuntado.

"El compromiso del Ayuntamiento es total y absoluto pero necesitamos que quien tiene las competencias en el problema que tienen los vecinos actúe y se deje de echar balones fuera", ha apostillado.

En ese punto, Inma Sanz ha vuelto a pedir al Gobierno de España elimine la tasa de reposición para que el Ayuntamiento pueda contratar mil agentes locales más.

"Tenemos una plantilla que debería ser de 7.000 agentes de policía municipal y en estos momentos no llega ni a los 6.000 y no podemos contratar más policías municipales, no podemos incorporar más policías municipales porque estamos topados por la tasa de reposición que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que fija el Gobierno de España. Hasta ahora nos hemos encontrado contra un muro", ha criticado.