Más de 100 personas de colectivos propalestinos se concentran en Teatros Canal contra una obra "financiada" por Israel. - JESÚS HELLÍN/EUROPA PRESS

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas de diferentes colectivos propalestinos se han concentrado este jueves frente a los Teatros del Canal para protestar por la programación de la Batsheva Dance Company", "una obra financiada por Israel".

Los manifestantes se han concentrado tras una pancarta que reza: 'Isarel Danza mientras mata en Gaza' y carteles en los que reclaman "el boicot a Israel". El coreógrafo y bailarín Nacho Duato y la actriz Goizalde Núñez también han participado en la protesta.

Durante el acto, se ha leído un comunicado en el que han manifestado que la obra es "un fiel reflejo del cinismo de Occidente, que una y otra vez permite que Israel se legitime a través del arte". También critican que "se deje participar a Israel en la cultura de otros países como si no existiera un genocidio en Gaza".

En concreto, esta compañía de danza israelí actuará desde el jueves hasta el sábado en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Canal con su obra 'Sadeh21', de Ohad Naharin, una de las obras más comentadas y destacadas del repertorio de la compañía.

Una de las portavoces de Boicot de Inversiones y Sanciones al Estado de Israel (BDS Madrid), Hania Faydi, ha explicado en declaraciones a Europa Press, previas a la concentración, que no es la primera vez que se ponen en contacto con los Teatros del Canal por "contratar a compañías de danza y de baile financiadas por el Estado de Israel y por la Embajada". En este caso ha señalado que se trata de "un 30% del presupuesto de la obra".

Además, la portavoz ha criticado que no han recibido "nunca" una respuesta por parte del teatro y ha exigido que "no participe una compañía que está representando a un Estado que comete crímenes de lesa humanidad y genocidio" y que, además, "intenta dar una imagen normalizadora a través de sus representantes culturales o deportivos".

"Por eso desde BDS hemos pedido a los Teatros del Canal que cancelen esta obra, que no utilicen el dinero público de los españoles para lavar la cara a un Estado asesino", insiste el comunicado. Asimismo, destacan que este "responde al sentir de la mayoría de los artistas españoles".

Por su parte, el director de Teatros del Canal, Ruperto Merino, ha defendido que Batsheva es "una de las grandes compañías programadas por Teatros del Canal para esta temporada" y que todas tienen "un denominador común, que es la excelencia, la calidad y su importancia y referencia en el panorama coreográfico internacional", según trasladó en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Asimismo, también ha ensalzado que desde la institución cultural apoyan "a libertad de creación y de expresión" y, por lo tanto, cree que el arte o la cultura "debe estar por encima de los conflictos y de las fronteras".