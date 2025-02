Más de 130 personas con discapacidad física participan en un programa de inserción laboral en el centro Sumamente

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 130 personas con discapacidad física han participado en un programa de inserción laboral en el centro de bienestar psicológico y social Sumamente, en Madrid, que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este jueves y que está gestionado por la Fundación Juan XXIIII.

El Gobierno regional, según ha informado en una nota de prensa, destina más de 300.000 euros a este programa especializado para personas que se encuentran en una situación de paro prolongado. Es el caso de Ángeles, que acude dos veces a la semana para realizar talleres grupales en los que aprende, entre otras cuestiones, a preparse para una entrevista de trabajo o a elaborar un currículum.

"Estamos aprendiendo a movernos para buscar empleo a través de diferentes plataformas. Aprendemos la búsqueda de datos, a movernos por internet para solicitar documentación y otras muchas cosas", ha explicado Ángeles.

También José María se encuentra en esta situación. "Hace 25 años que no he hecho una entrevista de trabajo, así que no sabía cómo afrontarla", ha relatado.

Ambos coinciden en que, más allá de las destrezas laborales adquiridas en los talleres, lo realmente importante es el apoyo emocional que reciben tanto de las educadoras sociales que les acompañan como de los propios compañeros. "Cuando uno consigue trabajo, es como un triunfo de todos, porque te da fuerzas para pensar que tú también vas a encontrar trabajo", ha comentado José María.

Los profesionales que trabajan con ellos lo hacen en coordinación con los de los Centros Base de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad para realizar las derivaciones, para mejorar la empleabilidad de sus participantes, la mayoría de ellos parados de larga duración. Allí acuden a clases de formación y entrenamiento de habilidades y competencias para ayudarles a encontrar un empleo.

Dávila ha recalcado que el centro brinda "una nueva oportunidad gracias al gran equipo de profesionales". "Supone para ellos un gran beneficio en sus vidas y en la de sus familias, en el aspecto emocional, pero sobre todo en la superación y en encontrar esa oportunidad, ese nuevo trabajo que muchos ya habían descartado por esa discapacidad y por esa larga duración de situación en el desempleo", ha zanjado.