Más de 1.300 vencejos regresaron al centro de Madrid tras pasar por el Centro de Recuperación de Animales Silvestres

Cría de vencejo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid logró reintroducir en 2025 a un total de 1.332 crías de vencejo que fueron liberadas en el entorno urbano de la zona de Cuzco, en el centro de la capital, tras pasar por el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente después de caer de sus nidos la pasada primavera.

En esta zona de Madrid se ha detectado una colonia mixta de estas aves, por lo que el CRAS decidió liberar vencejos de la especie común y pálido. Más del 97% de kas introducidas ha logrado sobrevivir gracias a que otras aves han criado a los pollos como si fuesen sus propias crías, según relata la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Con esta práctica, llamada 'fostering', se logra que muchos de los pollos sobrevivan, ya que el alimento aportado es el adecuado y, al estar con sus congéneres, desarrollan las habilidades que necesitan para madurar. "Se han logrado resultados muy positivos", ha destacado el Ejecutivo autonómico al respecto de esta iniciativa.

PASO POR EL CRAS

Estas crías llegaron al CRAS en un estado "muy inmaduro" tras caer de los nidos antes de saber volar, y generalmente a causa de temperaturas elevadas, ya que suelen situarse en las cubiertas de edificios, muy expuestas a la radiación solar.

El año pasado se registraron más de 1.540 ingresos de vencejos en el CRAS, la mayoría de ellos entre los meses de junio y julio. Allí, los profesionales les ofrecieron cuidados "especializados y constantes" para su alimentación y sus necesidades.

Ya una vez recuperados, los profesionales del CRAS les liberan de nuevo en el entorno urbano. Los edificios donde se han trasladado son dependencias del Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, el de Industria y Turismo, y el de Ciencia, Innovación y Universidades.

Expertos en fauna de la Comunidad de Madrid colaboran desde el año 2020 con los representantes de la Administración nacional para "contribuir al cuidado de la biodiversidad" con este proceso.