Más de 17.000 personas consiguen las becas de Bachillerato de la Comunidad, casi 700 más que en la anterior convocatoria

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17.284 personas han resultado beneficiarios de las becas de Bachillerato para el presente curso académico 2025/26, casi 700 más que en la anterior convocatoria, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Para las ayudas de este curso académico 2025/26 el Ejecutivo autonómico ha invertido cerca de 43,5 millones de euros. Todos los interesados ya pueden consultar en el portal web oficial de la Comunidad de Madrid la resolución de estas ayudas, en las que el Gobierno regional ha invertido 43,5 millones de euros.

Entre los objetivos de estas becas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que lidera Emilio Viciana, está reforzar la libertad de elección de centro, uno de los pilares de la calidad del sistema educativo de la región, han detallado desde el Ejecutivo autonómico.

En esta convocatoria se ha incluido por primera vez la nota académica de los alumnos entre los baremos de concesión y también la posibilidad de prorrogar la beca obtenida ahora para el curso 2026/27, siempre que se cumplan los requisitos que dieron origen a su concesión y se solicite cuando se abra el correspondiente plazo de presentación de documentación.

Las becas de Bachillerato están destinadas a alumnos que realizan alguno de los cursos de esta etapa educativa no obligatoria en centros concertados o privados autorizados por la Comunidad de Madrid. Los solicitantes no pueden haber repetido el curso para el que se solicita la beca y tienen que estar matriculados o con reserva de plaza en alguno de los mencionados centros.

Las cuantías que reciben los beneficiarios varían en función de los ingresos de la unidad familiar. Así, aquellos con una renta per cápita de hasta 10.000 euros reciben una ayuda anual de 3.750 euros, mientras que los que tengan entre 10.000 y 35.913 euros perciben 2.000 euros. En el caso de que el coste total del curso sea inferior a la cuantía de la beca concedida, el importe de la ayuda no puede superar el del precio total del año académico.