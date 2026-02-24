Más de 1.800 efectivos velarán por la seguridad durante el Real Madrid-Benfica de este miércoles

Archivo - Agentes de policía escoltan a los aficionados en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu después de la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y FC Barcelona, 2 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb.

El dispositivo de seguridad para el partido de Champions League de este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Benfica portugués contará con un despliegue de más de 1.800 efectivos que velarán por el buen desarrollo de un partido catalogado como de Alto Riesgo.

Esta decisión de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte implica que los clubes están obligados a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones en los recintos y control de accesos al estadio.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes, según un comunicado de la Delegación del Gobierno.

El operativo contará con agentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada de Información, Brigada Móvil, Guías Caninos, Subsuelo, Servicio Aéreo y Drones de la Policía Nacional, así como de la Policía Municipal, el Samur-Protección Civil, Bomberos, auxiliares del Real Madrid y un despliegue especial en Metro.

Se prevé la asistencia de más de 4.200 aficionados portugueses con entrada para un estadio que presentará un aforo de un0s 73.000 espectadores. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a los asistentes acudir al estadio con antelación para pasar los controles de seguridad.

El partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Champions League se disputa una semana después de que el encuentro en Lisboa tuviera que ser suspendido durante unos minutos por un presunto insulto racista del jugador del Benfica Gianluca Prestianni contra el madridista Vinicius Jr.