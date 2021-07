Más del 20% de las plazas de oposiciones de Secundaria se quedan sin cubrir en la región, según CC.OO.

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 21% de las plazas de las oposiciones de Secundaria, Formación Profesional (FP) y Régimen Especial se han quedado sin cubrir en la Comunidad de Madrid, en unos exámenes que tuvieron lugar en el mes de junio para acceder a un total de 3.700 plazas.

Así lo ha detallado la secretaria de Enseñanza Pública de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CC.OO., Aida San Millán, este miércoles en una rueda de prensa en la que han dado a conocer los resultados de estas oposiciones en la región a las que se presentaron 28.400 aspirantes.

En concreto, ha subrayado el alto porcentaje de plazas no cubiertas en FP, donde ha asegurado que se han quedado un 40% de las plazas ofertadas sin cubrir. En Secundaria, este porcentaje ha sido del 19%, con una media total de todas las modalidades de un 21% en todos los cuerpos que se han ofertado este año.

Sin embargo, ha destacado que las plazas sin cubrir bajan cuantitativamente en Enseñanzas Artísticas, Artes Plásticas y Diseño, donde las pruebas tienen un componente más práctico. San Millán ha señalado que la Comunidad necesita unas pruebas de oposiciones "realmente adaptadas a las necesidades de la educación", pese a que actualmente están "diseñadas en memorizar contenidos".

Según especialidades, ha recalcado la falta de plazas por cubrir en Física o Química, en Secundaria, con 56 plazas y el 16% de las ofertadas. Una problemática que se ve también en Informática, donde quedan sin cubrir la mitad; y Matemáticas, una de las especialidades que la Consejería de Educación tiene más problemas para cubrir, según el sindicato.

Además, la secretaria de Enseñanza Pública ha apuntado que la FP tiene un "problema grave" para cubrir plazas y también en los tribunales.

En cuanto a las escuelas de idiomas, un 13% de plazas se han quedado sin cubrir en Inglés, mientras que se han cubierto todas en las Enseñanzas Artísticas y en Artes Plásticas y Diseño.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, ha señalado que "no son ciertas" las afirmaciones del consejero de Educación y Juventud y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, sobre la nueva creación de plazas en estas oposiciones.

"No dice de forma exacta lo que ocurre en realidad. Estas plazas que se convierten en fijas existían, no son plazas nuevas, no se puede sumar", ha apuntado Galvín.