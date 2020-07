Más de 200 policías nacionales vigilarán Cibeles y calles aledañas para evitar la celebración madridista de la Liga

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 agentes de la Policía Nacional, junto con el apoyo de la Policía Municipal de Madrid, formarán parte del dispositivo policial para mantener todas las medidas de seguridad entorno a Cibeles y otras calles aledañas con el fin de evitar la concentración de aficionados, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en una nota de prensa.

El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha enviado un mensaje a todos los madridistas y a todos los madrileños para evitar cualquier celebración en la calle si esta semana el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Profesional de Fútbol de España.

A pesar de ello, Franco ha pedido "máxima responsabilidad a todos los aficionados y, en este caso, a los madridistas, para que este año no se lleven a cabo esas celebraciones tradicionales en la plaza de Cibeles ni en ningún otro lugar de Madrid" y ha insistido en que "hay que hacer un ejercicio de responsabilidad porque no hay que olvidar que el virus sigue entre nosotros y una celebración multitudinaria de este tipo podría provocar de nuevos contagios en la población".

En este sentido, el representante del Gobierno en Madrid ha enviado un mensaje "claro y contundente" a todos los aficionados para que "sean responsables y este año no salgan a la calle a celebrar este éxito futbolístico y lo hagan desde sus casas, desde sus balcones y ventanas, y que no acudan masivamente a ninguna celebración porque ahora no nos podemos permitir ni bajar la guardia ni un rebrote de casos en Madrid". "Tiempo habrá para celebrar en el futuro este posible éxito y otros que sin duda vendrá", ha concluido.