Más de 2.800 efectivos velarán por la seguridad del GP de Fórmula 1 en Madrid durante todo el fin de semana

Circuit and track illustrations, preview during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo André Ferreira / DPPI - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.800 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencia velarán desde este viernes y hasta el domingo por la seguridad del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en el circuito madrileño Madring, en Ifema, con refuerzos en los accesos, el transporte público y las zonas de estacionamiento ante la previsión de miles de asistentes.

El dispositivo estará integrado por unos 1.300 agentes de la Policía Nacional, 200 efectivos de la Guardia Civil, cerca de un millar de agentes de la Policía Municipal de Madrid, 250 efectivos de Samur-Protección Civil y 60 Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

La Policía Nacional, bajo la coordinación y dirección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, desplegará dos dispositivos paralelos en las zonas Madring Norte y Madring Sur, separadas por la carretera M-11 y sin conexión peatonal entre ambas. El operativo contará principalmente con agentes especializados en el mantenimiento del orden público y con el apoyo de otras unidades policiales.

Entre las principales funciones de la Policía Nacional estarán la protección perimetral del circuito y sus inmediaciones, el chequeo del subsuelo, la inspección de vehículos estacionados en las zonas de influencia y la realización de registros y controles de personas. Además, se reforzará la presencia policial en las estaciones de Metro y Cercanías y en las lanzaderas habilitadas desde la capital.

El dispositivo de la Guardia Civil incluirá efectivos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, especialmente en la terminal ejecutiva, así como patrullas del Grupo de Tráfico para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación en los principales accesos al circuito y coordinarse con la Policía Municipal en vías como la M-11 y la M-40.

Por su parte, la Policía Municipal desplegará más de 1.000 agentes, principalmente en el entorno exterior del circuito, con funciones relacionadas con la regulación del tráfico, la movilidad, la prevención de hurtos y otros delitos y la atención de posibles emergencias. El cuerpo contará con el apoyo de unidades especializadas, entre ellas las de servicios especiales, caballería, medio ambiente y aérea.

Samur-Protección Civil dispondrá de 250 efectivos durante el fin de semana, con una media aproximada de 85 profesionales diarios y puestos sanitarios avanzados y ambulancias distribuidos entre las zonas norte y sur del circuito. El servicio contará además con unidades especializadas para reforzar la respuesta ante posibles incidentes.

A este dispositivo se sumarán 60 efectivos de Bomberos de Madrid, que mantendrán un retén en el interior del recinto y dispondrán de vehículos de intervención, entre ellos dos bombas pesadas con capacidad para 3.500 litros y un tanque de 6.500 litros.

La coordinación de todos los servicios se realizará desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOR), instalado en un pabellón de Ifema Madrid, desde donde se podrán adoptar decisiones en tiempo real ante cualquier incidencia. El dispositivo contará también con una unidad aérea y medios específicos para prevenir vuelos no autorizados de drones, además de un sistema de coordinación del espacio aéreo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército del Aire, Enaire y Aena.

La Policía Nacional recomienda a los asistentes planificar con antelación su llegada al circuito y consultar los canales oficiales de Madring para conocer las opciones de transporte público, el punto de acceso asignado y la puerta de entrada correspondiente.