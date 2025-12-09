Más de 30 expositores mostrarán minerales, fósiles y gemas en una feria en Chamartín del 12 al 14 de diciembre

Archivo - Feria Internacional de Minerales, Fósiles y Meteoritos, Natura - FERIA DE MINERALES - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 42ª edición de la Feria Internacional de Minerales, Fósiles, Gemas y Meteoritos, Natura 2025, se celebrará del 12 al 14 de diciembre en las salas DEMO 1 y 2 de la estación de Chamartín de Madrid, según ha informado la organización en un comunicado.

En este encuentro global para coleccionistas, comercio y ciencia participarán más de 30 expositores nacionales y extranjeros procedentes de países como India, Brasil, Pakistán, República Checa y Marruecos.

El organizador de la feria, Nicolás Mesas, ha explicado que "durante tres días se reunirán bajo un mismo techo los descubrimientos más sorprendentes, fósiles excepcionales, meteoritos auténticos y minerales de primera calidad". Asimismo, ha asegurado que "la feria ofrece el entorno perfecto para explorar un mercado lleno de tesoros".

El público que visite la feria podrá adquirir nuevos hallazgos, material de primera calidad, ejemplares de colección y piedras preciosas talladas. Además, los asistentes que rellenen una papeleta participarán en un sorteo diario de tres piezas de manera gratuita, así como en el sorteo de una pieza final entre todos los visitantes del fin de semana.

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

La feria se complementa con la organización de diferentes conferencias dirigidas principalmente al público principiante, con el objetivo de facilitar la comprensión del mundo de la geología y la paleontología.

A partir de las 17 horas, el paleontólogo zaragozano Juan Carlos Escudero ofrecerá una conferencia interactiva sobre la extinción de los dinosaurios, con música y proyecciones. En ella abordará cuestiones como la desaparición de los dinosaurios y qué animales lograron sobrevivir al impacto de un meteorito. Esta actividad, aunque abierta a todo el público, está especialmente recomendada para los más pequeños.

Por otro lado, los visitantes podrán participar en el juego de mesa 'Atrapa el filón', una actividad didáctica con preguntas sobre los minerales y la geología del mundo.

"Se trata de un juego de mesa que cuenta con su propia minicolección de minerales. Los jugadores también deben manipular, experimentar y conocer en vivo las propiedades que permiten distinguir los minerales. Está demostrado que jugar es una de las mejores formas de aprender", ha explicado Mesas.