Más de 3.200 agentes velarán por la seguridad durante la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

La subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, preside la reunión de coordinación de seguridad de cara a la XXX Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar entre el 4 y 5 de noviembre en la capital - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha previsto un dispositivo de seguridad integrado por más de 3.200 agentes de cara a la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre en la capital.

En concreto, la Policía Nacional aportará 1.800 efectivos en diferentes funciones, en su mayoría provenientes de la Unidad de Intervención Policial y que se encargarán de velar por la seguridad en los alrededores de las ubicaciones donde están previstos los actos.

A estas unidades las acompañarán en labores de seguridad ciudadana personal y vehículos de la Unidad de Protección y Reacción (UPR), junto a otras capacidades, como la Brigada de Información o medios aéreos, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Por su parte, la Guardia Civil colaborará en el dispositivo con unos 650 agentes que centrarán su labor en la llegada de las autoridades tanto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como al de Torrejón de Ardoz; así como en sus desplazamientos.

Aquí destacará el trabajo de la Agrupación Provincial de Tráfico de la Guardia Civil, que contará además con el apoyo de unos 800 efectivos de la Policía Municipal de Madrid.

REUNIÓN PRESIDIDA POR LA SUBDELEGADA

La reunión de coordinación ha tenido lugar este lunes en la sede de la Delegación del Gobierno y ha estado presidida por la subdelegada, Pilar Trinidad. Se trata de la primera reunión oficial que encabeza tras la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, este pasado domingo.

Trinidad ha estado acompañada de representantes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación, Casa de S.M. el Rey, Presidencia del Gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, así como de Defensa; junto a miembros de la Oficina de Organización de la cumbre, Secretaría de Estado de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Patrimonio Nacional y otras administraciones.

También han participado representantes del Ayuntamiento de Madrid a través de Coordinación General de Seguridad y Emergencias, la Subdirección General de Movilidad, así como miembros del Summa 112 y del Consorcio Regional de Transportes (CRTM).

Trinidad ha agradecido la labor de coordinación previa llevada a cabo por todos los implicados en la celebración de la cumbre, que reunirá a líderes de la mayoría de países que integran la Comunidad Iberoamericana, que presidirá el Rey Felipe VI y a la que ha confirmado su asistencia el secretario general de la ONU, António Guterres.