Más de 56.000 mayores no pueden cubrir necesidades básicas y no tienen una vivienda adecuada en Madrid, según CCOO

Presentación del Observatorio Social de las Personas Mayores - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 56.000 mayores, lo que representa el 4,2% de la población madrileña de más de 65 años, no pueden cubrir necesidades básicas en la Comunidad de Madrid y no tienen una vivienda en condiciones adecuadas, incrementándose hasta el 12,3% el número de personas mayores que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada.

Así consta en el Observatorio Social de las Personas Mayores, con datos de marzo de este año, que han dado a conocer este martes en la sede del sindicato la secretaria general en Madrid, Paloma López, y la secretaria general de la Federación de Pensionistas en la región.

Al igual que ocurre con el riesgo de pobreza, la carencia material severa presenta un claro sesgo por sexo. La tasa entre las mujeres alcanza el 4,8%, lo que representa a 37.600 mujeres mayores, mientras que entre los hombres se sitúa en el 3,3% (18.475 hombres).

Por sexos, la población mayor está feminizada: mientras que las mujeres son el 52,1% de la población de la Comunidad de Madrid, representan un 58,2% de la población de más de 65 años. Se incrementa su peso con la edad dada su mayor esperanza de vida, hasta superar el 71,1% de las personas de más de 90 años (68.504 mujeres y 27.879 hombres).

Más de una de cada cinco personas mayores vive en un hogar unipersonal en la Comunidad de Madrid (21,1%), lo que supone 284.112 personas, y representa el 38,5% de todos los hogares unipersonales de la Comunidad.

Se trata de una situación con un sesgo femenino. En el cuarto trimestre de 2025, el 28,0% de las mujeres madrileñas de 65 y más años (218.594 mujeres) residía en hogares unipersonales, frente al 11,5% de los hombres del mismo grupo de edad (65.518).

CONDICIONES DE LOS HOGARES

Sin embargo, en 2024, el 13,7% de la población de 65 y más años se encontraba por debajo del umbral de la pobreza. En términos absolutos, esto supone que aproximadamente 184.000 personas mayores vivían en situación de vulnerabilidad.

Detrás de esta cifra se aprecia "una marcada desigualdad por sexo", ya que el 70,2% de las personas afectadas son mujeres (129.200), frente al 29,8% de hombres (54.800). En comparación con 2019, la proporción de personas mayores en riesgo de pobreza ha aumentado en +0,7 puntos porcentuales, lo que se traduce en +27.425 personas más en esta situación.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, el 34,9% de las personas de 65 y más años manifiesta haber tenido dificultades para llegar a fin de mes. Además, más de una de cada cinco no puede hacer frente a gastos imprevistos (22,7%), lo que supone una especial vulnerabilidad ante cualquier situación no previsto.

Dentro de este contexto, las dificultades vinculadas a la vivienda son las que han experimentado el mayor deterioro en los últimos años. En 2019, el 7,1% de las personas mayores no podía mantener su hogar a una temperatura adecuada; en 2024, esta proporción se eleva al 12,3%. También han aumentado los problemas relacionados con los pagos del hogar.

El porcentaje de personas mayores que ha registrado retrasos en el abono de los gastos de vivienda o en compras aplazadas se ha incrementado en +3,7 puntos porcentuales. Asimismo, la proporción de quienes han tenido retrasos en el pago de facturas en los últimos doce meses ha crecido en +2,3 puntos porcentuales. En conjunto, estos indicadores apuntan a una creciente "fragilidad financiera entre la población mayor, con la vivienda y los suministros básicos".

SISTEMA SANITARIO Y DEPENDENCIA

Otro de los puntos en los que han puesto el foco es el sistema sanitario madrileño. López ha desgranado que en 2023 la inversión sanitaria representaba el 4,1% de su PIB regional, "situándose nuevamente como la comunidad autónoma que menos recursos destina a la sanidad en relación con su nivel de riqueza".

Es por ello que ha destacado la importancia de "reducir de forma directa las listas de espera, mejorar la primera atención, especialmente en atención hospitalaria, especialidades, etc. y sobre todo en Atención Primaria".

Sobre dependencia, los datos del sindicato muestran que a 31 de enero de 2026 se registraron en la Comunidad de Madrid 280.628 solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia (el 12,0% del total estatal). Esta cifra supone el 3,9% de la población madrileña.

Las personas beneficiarias con derecho reconocido a prestación ascendieron a 223.191 de las que sólo 208.264 están percibiendo prestación, por lo tanto la lista de espera actual es de 14.927 personas, señalan. López ha valorado que se trata de un porcentaje de personas que están esperando una valoración que es "muy alto" y que requiere que "se vaya agilizando".

"El sistema de dependencia es un sistema que lamentablemente en la Comunidad de Madrid está básicamente en manos privadas, residencias privadas, etc. Y lo que hay que hacer, efectivamente, es revertir esas privatizaciones y hacer una apuesta decidida por el sistema público, residencias públicas y atención a la dependencia", ha defendido la secretaria general del sindicato en la región.

Por último, se han analizado los datos sobre residencias donde han indicado que hay 18,3 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, una cifra menor al promedio estatal (20,0 plazas residenciales por cada 100 personas de más de 65 años).

Además, de las 54.366 plazas residenciales de la Comunidad de Madrid (2022), 43.105 pertenecían a residencias privadas (79,3%). Por lo tanto, las cifras "no solo reflejan la infradotación de equipamientos en la Comunidad de Madrid, sino que evidencian la prioridad acordada a las residencias privadas y concertadas frente a la red pública".

Sobre ello, López ha afirmado que el plan impulsado por el Gobierno regional conocido como 40/40 parte del "viejo mantra de la colaboración público privada" y que solo busca que la privada "obtenga beneficios" pero que "no mejora la calidad de vida de la ciudadanía madrileña".