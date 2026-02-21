Más de 60 alumnos de 13 institutos de la Comunidad participan en las III Olimpiadas sobre la Unión Europea en la URJC

Acto de bienvenida de las III Olimpiadas sobre la UE. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 alumnos de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato procedentes de 13 centros educativos de la Comunidad de Madrid han participado este sábado en la segunda jornada de las III Olimpiadas sobre la Unión Europea (UE) organizadas por Equipo Europa en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha participado en el acto de bienvenida junto al vicedecano de estudiantes de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la URJC, Ricardo Manuel García; el responsable de Relaciones Internacionales y Acción Climática en el Consejo de la Juventud de España (CJE), Ángel Pérez, y la delegada de formación de Equipo Europa Madrid y organizadora de estas olimpiadas, Paula Contreras.

En declaraciones a los medios de comunicación, Martín ha valorado de manera "muy positiva" esta iniciativa y ha reivindicado la importancia de la UE para España "en momentos en los que el proyecto europeo es atacado desde fuera y desde dentro", denunciando que líderes nacionales como la presidenta Isabel Díaz Ayuso "abrazan discursos antieuropeístas".

Las Olimpiadas sobre la UE tienen como objetivo acercar la Unión Europea a los jóvenes "de una forma cercana, dinámica y participativa, despertando su curiosidad por Europa e invitándolos a descubrirla a través de la reflexión y el pensamiento crítico".

La fase regional, que en Madrid se celebra este fin de semana, contó el viernes con una jornada de simulación del Parlamento Europeo en la que los estudiantes han podido actuar "como eurodiputados por un día". Este sábado, los alumnos deberán realizar un ensayo sobre la UE, que valdrá a los ganadores para participar en la fase final nacional en Granada entre el 17 y el 19 de abril.

Todos los ponentes han coincidido en poner en valor la participación de los jóvenes en la democracia, que "no se debe dar por hecho", y han resaltado la importancia su "motivación por conocer el proyecto y las instituciones europeas".

El Equipo Europa se fundó en 2019 y es la mayor asociación juvenil europeísta de España. Actualmente, cuenta con más de 5.000 socios comprometidos con la promoción de los valores europeos a través de distintos proyectos.

Las Olimpiadas sobre la Unión Europea son un evento que se celebra en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, la Universidad Complutense de Madrid y la URJC, y en la edición del año pasado consiguió reunir a alumnos de hasta 18 institutos.