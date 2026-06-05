Más de 80 hoteles de Madrid lucirán 1.300 banderas y balconeras para dar la bienvenida a León XIV - AEHM

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 hoteles de Madrid darán la bienvenida al Papa León XIV con 1.300 banderas y balconeras instaladas en las fachadas y balcones de los establecimientos durante su visita a la capital, del 6 al 9 de junio.

La acción, impulsada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), se desarrollará principalmente en hoteles situados a lo largo de los recorridos previstos en la agenda del Pontífice.

Estos elementos han sido diseñados por el Ayuntamiento de Madrid y están inspirados en los colores amarillo y blanco de la bandera del Vaticano. Además, incorporan la imagen del Papa León XIV en tonos blancos sobre fondo amarillo, junto a una trama gráfica inspirada en la fachada del Palacio de Cibeles.

En su comunicado, la AEHM ha destacado que se suma así a las acciones promovidas por el Consistorio para engalanar la ciudad y reforzar la imagen de Madrid como destino de acogida ante la magnitud del acontecimiento.