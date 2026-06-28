Más de 8.600 estudiantes madrileños se presentan desde el próximo martes a la convocatoria extraordinaria de la PAU

Alumnos esperan para comenzar el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza hoy en la - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8.665 estudiantes se presentarán entre el 30 de junio y el 2 de julio a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/2026, según datos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que ha recopilado Europa Press.

Al igual que la ordinaria, los estudiantes se enfrentarán en la mañana del primer día a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía. Por la tarde se examinarán de Física, Fundamentos Artísticos, Geografía o Movimientos Culturales y Artísticos.

Ya el miércoles 1 de julio, se realizarán las pruebas de Primera Lengua Extranjera e Historia de España. Tras la hora de comer, tendrán lugar los exámenes de Dibujo Técnico Aplicado a Las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y Segunda Lengua Extranjera II.

El jueves 2 de julio será el turno de Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II, Coro y Técnica Vocal II, Griego II, Diseño Geología y CC. Ambientales, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las CCSS II y Tecnología e Ingeniería II. Por la tarde, se harán los exámenes de Biología, Dibujo Técnico II, Historia de la Música y de la Danza, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

Los horarios de las pruebas serán de 9.30 a 11 horas, de 12 a 13.30 y de 16 a 17.30. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar. El viernes 3 se habilitará para resolver incidencias o casos en los que un aspirante no haya podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria. Los resultados provisionales se harán públicos el día 9.

Cada materia presentará un modelo único del ejercicio, aunque se podrán elegir algunos apartados entre varias preguntas. Deberán responderse en un máximo de 90 minutos y podrán ser cerradas, semiconstruidas o abiertas, siempre y cuando las dos últimas supongan al menos un 70% del total.

El diseño deberá incluir como mínimo un 20% de cuestiones de carácter competencial, y se conservan las orientaciones y criterios de evaluación y corrección que ya fueron informados a comienzos del curso.