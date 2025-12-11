Más de 900 cantantes aficionados entonarán El Mesías de Händel en un concierto participativo de Fundación 'la Caixa'

Concierto participativo impulsado por la Fundación 'la Caixa' - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 934 cantantes aficionados entonarán la próxima semana El Mesías de Händel, una de las obras más representativas y relevantes del repertorio universal, en la 19ª edición de los conciertos participativos de la Fundación 'la Caixa'.

La cita, bajo la batuta del prestigioso director Harry Christophers, será en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el lunes día 15 y se repetirá el martes 16.

En ella participará el coro y la orquesta The Sixteen, además de la solista, Sarah Tynan; la soprano, Katie Bray; Mark Dobell como alto y, como tenor, Henry Waddington. A éstos se añadirán, desde sus respectivas butacas, los cantantes no profesionales.

Este proyecto, que se celebra desde hace tres décadas, brinda a los amantes de la música la posibilidad de formar parte de una destacada iniciativa pedagógica y artística junto a músicos e intérpretes profesionales de gran prestigio.

La preparación al concierto ha incluido el estudio individual del texto y la partitura, ensayos colectivos, sesiones de trabajo conjuntas y una intensa labor de formación dirigida por Amaya Añúa y Celia Alcedo.

En 1995, la Fundación 'la Caixa' fue pionera en España al convertir la interpretación de El Mesías de Händel en una auténtica experiencia colectiva. Este año 2025, se han organizado seis conciertos participativos en las ciudades de Valencia, Granada, Tenerife, además de Madrid, con la participación de más de un millar de cantantes aficionados en total.

Desde la creación de este proyecto, más de 64.800 cantantes aficionados han intervenido en los conciertos participativos de la Fundación 'la Caixa', que se han presentado en más de 40 poblaciones de la Península Ibérica, con una asistencia global de más de 555.000 asistentes.