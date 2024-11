Más de un centenar de docentes se concentran frente a la Asamblea por la bajada del horario lectivo y el tipo de jornada

La Consejería de Educación propuso en la negociación con los sindicatos una reducción en Secundaria, pero no en Primaria e Infantil

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de docentes han vuelto a salir a la calle para exigir, principalmente, una bajada del horario lectivo, tanto en Secundaria como en Primaria e Infantil, en una concentración que ha tenido lugar este jueves frente a la Asamblea de Madrid.

En concreto, piden reducir el horario lectivo de Secundaria de las 20 horas actuales hasta las 18 y el de Primaria e Infantil de las 25 horas hasta las 23. Una exigencia que, de momento, no contempla la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, según ha mostrado en las dos reuniones realizadas con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE), que han sido los convocantes de la concentración.

Los sindicatos han mostrado su rechazo a la oferta en reiteradas ocasiones por considerarla "insuficiente y de lenta aplicación". Ahora, además, añaden la desconfianza hacia la posible aplicación de la propuesta, ya que las partidas económicas necesarias "no se incluyen en el proyecto de presupuestos generales que se están tramitando" y que se presentó el pasado 31 de octubre, según ha esgrimido la secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín. "En el borrador que ha remitido la consejera de Hacienda, la señora Albert, no aparecen recogidas las propuestas que nos ha hecho el consejero de Educación, el señor Viciana", ha explicado.

Una posición con la que coincide la secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Teresa Jusdado, que ha expuesto que "la educación pública madrileña requiere un coste que tiene que estar reflejado en los presupuestos". "Si no hay un incremento en la inversión, difícilmente pueden demostrar una voluntad negociadora", ha añadido.

Respecto a la decisión de reducir el horario lectivo en Secundaria, pero no en Primaria, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, opinó que la reivindicación de que los profesores pasen de 20 a 18 horas "venía de hace años", porque antes sí que disfrutaban de ese horario, pero "en Primaria no es el caso". La vicepresidenta de ANPE Madrid, Carolina Fernández, ha expresado en este sentido que "si a Primaria no se le reduce el horario lectivo o el horario de alguna manera, no estamos acercándonos a un acuerdo".

La elección de la Asamblea como punto de encuentro no ha sido casual, sino que se debe a que justo este jueves se debate una Proposición No de Ley (PNL) sobre la situación del profesorado de la educación pública, en la que se recogen algunas de las peticiones de los docentes.

Las negociaciones entre los sindicatos y la Consejería de Educación se reabrieron el pasado 31 de octubre tras varios meses de paralización. Ese día, Viciana propuso una reducción del horario lectivo de los profesores de Secundaria, de las 20 horas actuales hasta las 19 el próximo curso y las 18 en septiembre de 2028. Pero no planteó ninguna bajada para los maestros de Primaria e Infantil, que mantendrían las 25 horas actuales, en vez de las 23 que reclaman los sindicatos.

Unos días después de la reunión se produjo un segundo encuentro con técnicos del equipo de Recursos Humanos de la Consejería, que ampliaron la oferta y propusieron reducir de 30 a 29 las horas complementarias de los maestros de Infantil y Primaria, pero sin tocar las lectivas.

La reducción no ha sido la única reivindicación de los docentes que se han manifestado, tal y como se ha podido escuchar en los cánticos proferidos y en las pancartas mostradas. También exigen una equiparación salarial con otras comunidades, para evitar que los docentes se marchen en busca de unas mejores condiciones; acelerar la bajada de ratios en las aulas o los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad. Unas exigencias que no son nuevas y que vienen produciéndose desde hace años.

JORNADA PARTIDA O CONTINUA

A las ya habituales reivindicaciones, este mes se ha añadido una más: mantener la libertad de elección de jornada por parte de los centros, en duda tras el anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región a mediados de septiembre en el que advirtió de que los nuevos colegios públicos tendrían, obligatoriamente, la jornada partida a partir del curso 2025/2026.

La jornada partida cede más tiempo de descanso al alumnado durante la comida, pero retrasa la hora de salida del centro de los profesores. El responsable de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha advertido sobre esta propuesta de que "seguramente haya que tomar medidas jurídicas y recurrir la orden en los juzgados". "Lo único que busca la Comunidad de Madrid es tener un sistema privado y concertado, y la pública dejarla morir", ha expresado.

En cuanto a la parte económica, los sindicatos reclaman una equiparación salarial con otras comunidades para evitar que los docentes madrileños se marchen. El salario bruto de los profesores de Secundaria de la Comunidad de Madrid en 2023 era de 2.707 euros mensuales brutos, el séptimo más bajo entre las regiones de España, según el informe 'Retribuciones docentes en la enseñanza pública', de UGT. El de los maestros es de 2.390 euros, el noveno más bajo, y el de los de Formación Profesional es de 2.532, el octavo más bajo.

TERCERA MOVILIZACIÓN DEL CURSO

La de este jueves es la tercera de las cuatro movilizaciones anunciadas por los sindicatos a principios de octubre, tras la concentración de hace un mes y la huelga general y la manifestación del pasado 29 de octubre a la que asistieron unos 8.000 docentes, según la Delegación del Gobierno. Además, está prevista una última para el próximo 21 de noviembre.

En cuanto al seguimiento de la huelga general, hubo discrepancia entre las cifras ofrecidas por la Consejería, que calculó una participación del 18% de los docentes, y las de los sindicatos, que aumentaron el porcentaje hasta un 70%.

"Nos da la impresión que no está en la agenda del señor Viciana resolver el conflicto y por eso tenemos que seguir con las movilizaciones", ha manifestado Galvín.