Más Madrid Abierto se consolida con "un 20% de apoyos" en unas primarias que fortalecen "pluralidad y participación"

Una candidatura alternativa a la de Maestre y Mónica García concurre a las primarias de Más Madrid - MÁS MADRID ABIERTO

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Abierto, la candidatura que se presentó a las primarias de la organización frente a las presentadas por Rita Maestre y Mónica García, se consolida al haber obtenido en este proceso interno "un 20% de los apoyos", además de hacer avanzar a la organización en "pluralidad y participación".

En un mensaje abierto a la militancia en el que le dan las gracias, Más Madrid Abierto ha reivindicado que este proceso de primarias les ha hecho "más fuertes". "Hoy las personas que formamos parte de Más Madrid somos un poco más dueñas de nuestro futuro que hace unas semanas, cuando había una convocatoria de primarias sin alternativas reales", han sostenido.

Maestre competía en primarias contra la candidatura de Más Madrid Abierto, que defendía que "sin más de una lista no hay primarias" y creía en "una política que vuelva a ilusionar, que escucha de verdad y que se construye desde abajo".

Al frente de la misma se encontraba la sumiller María José (Joe) Boeta Pardo y con el ingeniero industrial y experto en relaciones internacionales Javier García Colino como número dos. Ambos se sitúan en los números 9 y 16 de la lista encabezada por Maestre, respectivamente.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, será la candidata de la formación a la Presidencia de la Comunidad en las elecciones de 2027 tras imponerse en las primarias con su candidatura En Madrid hay partido.

García competía contra Más Madrid Abierto. Al frente de esta lista estaban la abogada Letizia Bisignano y el número dos Txema Urkijo, de Gesto por la Paz, director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco y responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria durante el mandato de Manuela Carmena. Se sitúan en los números 8 y 25, respectivamente.

"LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESPACIO POLÍTICO INNEGABLE"

Estos resultados suponen para Más Madrid Abierto "la consolidacion de un espacio político y organizativo cuya existencia ya es innegable". "Hemos obtenido un 20% de apoyo: es lo que Más Madrid obtiene en las elecciones municipales y autonómicas. Es un dato muy significativo que demuestra que existe una parte importante de la organización que comparte la necesidad de seguir abriendo Más Madrid, fortaleciendo su pluralidad y ampliando la participación", han apuntado en un comunicado.

"Por eso seguimos", han explicado, tras agradecer a todas las personas que hicieron posible la candidatura. "Seguiremos trabajando para abrir la organización y facilitar la implicacion de más personas", se han comprometido.

Tienen claro que el resultado de estas primarias "demuestra que Más Madrid Abierto no es una presencia testimonial sino una realidad consolidada dentro de la organización". "Construir un partido más abierto y participativo es hacer un partido más fuerte para ganar las elecciones de 2027 y empezar a transformar Madrid. Ese seguirá siendo nuestro compromiso: trabajar con ilusión, generosidad y perseverancia para que cada vez más personas encuentren en Más Madrid un espacio en el que participar, aportar y construir colectivamente. Como escribió Antonio Machado, 'Hoy es siempre todavía'", han concluido.