Más Madrid acusa a Ayuso de dar un "golpe a la pluralidad y calidad democrática" por eliminar reuniones con la oposición

Archivo - (I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una reunión en la Real Casa de Correos este septiembre. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha tachado este jueves de "golpe a la pluralidad y la calidad de la vida democrática madrileña" la intención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de suprimir las reuniones con la oposición antes del arranque de la actividad parlamentaria.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que Ayuso afirmase esta mañana en 'Onda Madrid' que no tenía intención de celebrar estas reuniones en la Real Casa de Correos con las que tradicionalmente arrancaban los periodos de sesiones.

"El Partido Popular demuestra que su voluntad de diálogo siempre fue una fachada. A Ayuso le gustaría tener una oposición sumisa como la que ejerce Vox y no soporta que la izquierda madrileña le diga la cara lo mismo que le decimos en los plenos y en las calles", ha lanzado Bergerot.

Ayuso señalaba esta mañana que no quería celebrarlas tras haber recibido "insultos personales" en los últimos y afirmaba que "no sirve de mucho". Afirmaba que en la reunión no hicieron una crítica política sino que PSOE y Más Madrid realizaron "insultos personales directos" en esas reuniones.

En cambio Bergerot ha reivindicado que su partido llevase a ese encuentro la situación de la vivienda, las esperas de los médicos y que "que está regalando el presupuesto sanitario a Quirón para favorecer los negocios de su novio".

"Llamamos a la presidenta a recapacitar y le recordamos la obligación de escuchar como presidenta lo que tiene que escuchar", ha rematado Manuela Bergerot.