Más Madrid acusa al PP de montar un "esquema clienteral" con la Fundación Toro de Lidia y lo lleva a Tribunal de Cuentas

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha acusado al PP de montar un "esquema clienteral" con los espectáculos taurinos y ha llevado al Tribunal de Cuentas los contratos de la Comunidad de Madrid con la Fundación Toro de Lidia entre los años 2021 y 2025.

La formación ha afirmado en un comunicado que desde 2021 el Gobierno que encabeza Isabel Díaz Ayuso destina 7,5 millones de euros al Centro de Asuntos Taurinos y 1,7 millones a la Fundación Toro de Lidia, cuyo presupuesto público se ha duplicado desde entonces.

Es por ello que, tras reprochar estos fondos en el Pleno de la Asamblea a través de la diputada Marisa Escalante, también llevaron los contratos a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. En la sesión de la pasada semana salía adelante una iniciativa de Más Madrid para remitir a la Cámara de Cuentas los contratos con la Fundación Toro de Lidia entre 2021 y 2025 para su fiscalización. Se aprobó con los votos a favor de Más Madrid y PSOE y las abstenciones de PP y Vox.

Además, la formación regionalista ha puesto el foco en la "concentración reiterada" de contratos en la empresa Espectáculos Marisma, que acumularía más del 30% de los fondos destinados a festejos taurinos.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que el "único objetivo" de los contratos del Ejecutivo autonómico con la Fundación Toro de Lidia es "regar la tauromaquia de dinero público".

"Todo apunta a que los espectáculos taurinos le están sirviendo al Partido Popular de Madrid para montar su enésimo esquema clientelar a través de la Fundación Toro de Lidia y una empresa a la que benefician sistemáticamente con dinero público, la empresa Espectáculos Marisma", ha planteado Bergerot, quien ha advertido a los "caraduras del PP" que van a tener que "rendir cuentas ante cada irregularidad y cada esquema sospechoso" que detecten.

Desde Más Madrid han recordado que han lanzado una batería de iniciativas parlamentarias con el objetivo de esclarecer estos contratos, como la solicitud de que el Tribunal de Cuentas audite los contratos, la comparecencia del director del Centro de Asuntos Taurinos y también del presidente de la Fundación Toro de Lidia.

"La aprobación de la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas supone un paso decisivo en esta ofensiva y permitirá analizar en profundidad los convenios firmados entre 2021 y 2025, así como determinar si se han producido irregularidades en la gestión de fondos públicos", ha reivindicado la formación regionalista.