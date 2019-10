Más Madrid acusa a Vox de querer "más pistolas y menos vecinos" tras su rechazo a la figura de los vocales vecinos

Publicado 18/10/2019 10:25:14 CET

Comisión de Vicealcaldía de Madrid - EUROPA PRESS

Por pretender los de Javier Ortega Smith que se destine la cuantía económica de estos representantes vecinales a la compra de pistolas taser

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la comisión de Vicealcaldía, Nacho Murgui, ha acusado a Vox de querer "más pistolas y menos vecinos" por pretender el grupo que abandera Javier Ortega Smith que se destine la cuantía económica de los vocales vecinos a la compra de pistolas taser.

La delegada de Participación y Transparencia, Silvia Saavedra, ha confirmado que se mantendrán en 2020 las mismas asignaciones económicas que los vocales vecinos han percibido este año. Lo ha anunciado tras hacer una defensa cerrada de esta figura, "fundamental para hacer política municipal ya que son quienes recogen las preocupaciones de los distritos y las transmiten a los concejales del Pleno del Ayuntamiento".

El portavoz en la comisión de Vox, Pedro Fernández, ha vuelto a mostrar el rechazo de su grupo a los vocales vecinos ya que su aumento numérico supondrá "un aumento de gasto para las arcas públicas", que ha cifrado en 800.000 euros al año. Cree que ese dinero se podría destinar a "otros usos más necesarios, como la compra de material para la Policía Municipal, como las pistolas taser", que supondrá una inversión de 500.000 euros.

Además ha considerado que la compensación económica que perciben los vocales vecinos es "excesiva".

Nacho Murgui, por su parte, ha comenzado su intervención defendiendo la importancia del trabajo de los vocales vecinos "a la hora de dar peso político a las juntas de distrito y para garantizar que el Ayuntamiento es un organismo más participado y está presente en la vida de los vecinos".

"Entender que van a tener menos carga de trabajo (con el aumento numérico de vocales vecinos en función de la proporcionalidad de los partidos) corresponde a los usos y costumbres. Es, como diría mi abuelo, ver el melón para ver cómo está el huerto. Es una buena muestra de la filosofía de cada grupo cuando algunos quieren más pistolas y menos vecinos", ha lanzado Murgui al concejal de Vox.

El concejal socialista Ramón Silva le ha espetado que acabe Vox con sus "discursos demagógicos", lo que le ha llevado a elevar a la comisión los "chiringuitos" del líder de Vox, Santiago Abascal, con "la señora Esperanza Aguirre, que hoy está en los juzgados por no sé qué de una financiación", quien le situó al frente de una fundación. "Basta ya de demagogia. Los vocales vecinos son los que están en contacto con la realidad de los distritos", ha argumentado.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha defendido el trabajo de los vocales vecinos, quienes son "la piel del Ayuntamiento, los primeros que perciben los problemas", especialmente importante si se tiene en cuenta "que cada distrito por separado sería como una de las 40 ciudades más grandes de España".

PP, Cs, Más Madrid y PSOE aprobaron en el último Pleno elevar de 25 a 30 los vocales vecinos de las Juntas de Distrito para que se cumpla con la adecuada proporcionalidad de las formaciones políticas con presencia en la Corporación. La única nota discordante fue la de Vox.

Los requisitos para ser vocal vecino son ser mayor de edad, estar empadronado en la ciudad, no estar incurso en causa alguna de ilegibilidad según la Ley Electoral, no ser vocal vecino en otro distrito y no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento.