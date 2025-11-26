Más Madrid afirma que se "remangará" para lo que "necesite España" en 2027 como hicieran el 23J: "Seremos generosos"

Archivo - Imagen de recurso de la ministra de Sanidad, Mónica García (i) y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (d), junto a otros cuadros de la formación. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado este miércoles que se "remangará" para lo que "necesite España" en 2027 como ha asegurado que hicieron el 23 de julio de 2023 con la mirada puesta en revalidar el Gobierno de España.

"Seremos generosos si lo que necesita nuestro país es una fuerza que esté ahí empujando también. Igual que lo somos y lo fuimos para esa coalición electoral para que en el Congreso haya una mayoría progresista", ha trasladado la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Lo ha hecho al ser preguntada por las declaraciones de varios actores del espacio a la izquierda del PSOE durante el mes de noviembre con la mirada ya puesta en las próximas elecciones generales.

Es el caso de Izquierda Unidas, cuyo coordinador federal, Antonio Maíllo, llamara a principios de mes a acelerar el proceso de conformación de una candidatura unitaria de toda la izquierda alternativa. El mismo sostenía este mismo miércoles que Sumar tendrá que celebrar primarias para elegir candidato a La Moncloa si no encuentran a la persona adecuada mediante un debate democrático.

Por su parte, Movimiento Sumar proclamaba la pasada semana su apuesta por levantar una coalición de partidos estable y "con vocación de permanencia" que trascienda lo meramente electoral para poder consolidar un "sujeto común de izquierda alternativa que acuerde posiciones políticas comunes y en el que cada partido conserve su identidad.

Manuela Bergerot, además de destacar su "generosidad", ha reivindicado que su formación es una fuerza que "no para de crecer" desde 2019 cada vez que ha ido a las urnas hasta "liderar la izquierda madrileña". "Pero no nos conformamos con eso, vamos a darlo todo para gobernar en la Comunidad de Madrid en el 2027 y nos vamos a remangar para lo que necesite este país también en el 2027", ha rematado.