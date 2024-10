Más Madrid afronta con Errejón el tercer caso de presunta violencia sexual en los 5 años de vida de la formación

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid se enfrenta con el protagonizado por Íñigo Errejón al tercer caso de presunta violencia sexual en sus filas en los cinco años de vida de la formación, desde que se constituyera como partido político en febrero de 2019.

La coportavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto en valor este lunes que, tras tener conocimiento hace una semana de las denuncias presentadas a través de la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás, la formación actuó "de inmediato pidiendo explicaciones" a Errejón.

"Tras dar verosimilitud a dichos comportamientos, coordinamos con Movimiento Sumar el cese de todos sus cargos y la entrega de su acta de diputado, tal y como ellos estaban también valorando en ese mismo momento", ha indicado.

UNA DIMISIÓN EN PLENA CAMPAÑA DE LAS GENERALES DE 2019

Pero el de Errejón no es el único caso que ha tenido que enfrentar Más Madrid en su corta existencia. Ha sido otra de las coportavoces, la líder municipal Rita Maestre, la que se ha remontado a la campaña de las elecciones generales de 2019, cuando "Más Madrid vivió una denuncia de agresión sexual en el ámbito municipal".

La edil se refería a quien fuera su compañero de escaño en el Palacio de Cibeles Pablo Soto, que finalmente renunció a su acta después de la "contundencia", como describía la propia Maestre, de los hechos recogidos en el informe elaborado por una experta en violencia de género, ajena al grupo, tras ponerse en contacto con todas las partes y con testigos del posible caso de acoso sexual.

Inmediatamente Más Madrid puso en marcha un protocolo antiacoso y contrató a una experta en violencia machista con el fin de establecer recomendaciones y líneas de actuación.

"Sé que puedo ser un 'bocachancla' y que a veces he hecho bromas sexuales a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio", aseguraba Soto, una versión que, según la dirección del grupo municipal, "no concordaba con la de la víctima", compañera de la organización, a la que concedían absoluta veracidad. Esto les llevó a exigir la dimisión al concejal.

"El concejal afectado, en medio de una campaña electoral, dejó su acta menos de cinco días después. No nos ha temblado el pulso nunca, nunca hemos intentado tapar nada", ha subrayado Rita Maestre en la rueda de prensa de este lunes.

UNA DENUNCIA QUE DINAMITÓ EL PACTO DE GOBIERNO EN LEGANÉS

Leganés fue el epicentro de otro caso de presunta violencia sexual en las filas de Más Madrid. La concejala de Más Madrid-Leganemos Eva Martínez interponía en junio de 2021 una denuncia por violencia de género contra su compañero de partido y portavoz en la localidad, Fran Muñoz. También solicitó una orden de alejamiento por presuntos episodios violentos acontecidos supuestamente en el ámbito privado y profesional. Ambos fueron pareja sentimental durante cuatro años.

La edil finalmente dimitía como parte del Gobierno de Leganés, aunque sin renunciar a su acta, por la "inacción" del entonces alcalde, el socialista Fran Llorente, al no pronunciarse sobre su denuncia por violencia de género.

Ya entonces Mónica García, quien fuera líder de la oposición en la Asamblea, constataba que "la política no se salva" de la violencia machista y defendía que la formación había actuado con "contundencia" exigiendo el acta al edil de Leganés. Rita Maestre, a su vez, reivindicaba a su formación como "ejemplar" en la lucha contra la violencia machista.

Más Madrid activó los protocolos y suspendió de militancia a Muñoz iniciando una investigación interna, quien declaró que la denuncia por violencia machista era falsa y que sólo buscaba destruirle "en lo personal y lo político".

La denuncia de la edil Eva Martínez en la Comisaría del Policía Nacional de Leganés derivó en un juicio rápido en el Juzgado de Violencia contra la Mujer del municipio, que abrió fase de instrucción.

El entonces alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, decidió romper el pacto de Gobierno con Más Madrid-Leganemos ante la "parálisis de la gestión", que achacó a los problemas internos de la coalición tras la denuncia. El Ejecutivo socialista se escudó en que no se pronunciaron sobre la denuncia hasta que hubiese una resolución judicial por considerar que se trataba de un asunto privado.

Finalmente el Juzgado de Violencia archivaba en diciembre de 2021 la denuncia por maltrato psicológico que interpuso la edil contra su expareja sentimental.