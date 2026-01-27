Más Madrid alerta de la situación de la residencia de Aranjuez: "chinches", "falta de plazas" y condiciones "indignas"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ofrece una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha alertado de la situación de la única residencia pública del municipio de Aranjuez, donde, según ha denunciado, hubo una "plaga de chinches", tiene déficit de plazas y sus trabajadores desarrollan su labor en condiciones "indignas".

Bergerot y el portavoz de Más Madrid Aranjuez, Alfonso Sánchez, han mantenido este martes una reunión con la Marea de Residencias del municipio así como con la Asociación de Vecinos Glorieta del Clavel, "que da de comer a 80 familias en riesgo de exclusión social ante la pasividad del Gobierno municipal de PP y Vox".

Así, en declaraciones difundidas a los medios, la portavoz en la Cámara regional ha indicado que les han trasladado que se trata de una "residencia que tiene unas 450 plazas, que son absolutamente insuficientes por cómo está envejeciendo la población en este municipio".

Además, ha hecho hincapié en que dicha residencia tuvo "una plaga de chinches" y en ella los profesionales "trabajan en unas situaciones bastante indignas", lo que "repercute en el cuidado que pueden hacer de los residentes".

"Aranjuez, a través del Partido Popular y de Vox, se ha convertido en el segundo Ayuntamiento que menos invierte de toda España en políticas sociales y en cómo el Gobierno de Ayuso ha convertido en Aranjuez en uno de los municipios abandonados", ha sostenido, para a continuación apuntar que a la presidenta regional lo único que le interesa "es abarrotar los barrios del centro de la capital de turistas".

Bergerot ha recordado que desde el Grupo Parlamentario de Más Madrid han registrado iniciativas en materia de residencia como la modificación legislativa para que los fondos de políticas sociales "sean recursos propios" y no terminen "en Quirón, la empresa favorita de Ayuso y su novio".