Más Madrid apoyará a los inquilinos de la EMVS que irán a Fiscalía y estudiará acciones civiles y penales

Publicado 18/09/2019 13:46:05 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid apoyará en primer lugar a aquellos afectados por la venta de viviendas públicas de la EMVS a un 'fondo buitre' por parte del equipo de gobierno de Ana Botella)que van a instar a la Fiscalía para que a su vez eleven el recurso correspondiente ante el Tribunal Supremo y después estudiarán "todas las acciones civiles y penales oportunas para depurar responsabilidades".

"Casi damos por sentado que el PP tiene tomada la decisión de no recurrir al Supremo la sentencia absolutoria", ha lamentado el portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid, José Manuel Calvo. El próximo 27 de septiembre finaliza el plazo acordado por el Pleno para que la EMVS recurra la sentencia de exoneración de Botella y su equipo.

El edil de Más Madrid considera que si no se recurre por parte de la EMVS, un hecho agudizado por el cese de la directora jurídica de la empresa, se podrían estar "cometiendo delitos de administración desleal y cooperación necesaria para exonerar a Botella y su equipo de devolver 25,7 millones de euros a las arcas públicas". "Más Madrid no cejara en su empeño de que ese dinero retorne al erario municipal", ha subrayado al término de la comisión del ramo.

Calvo ha cargado contra las declaraciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que manifestó que no derrocharía dinero público en "venganzas estériles". Lo ha hecho asegurando que esa acción judicial tendría "coste cero euros" porque se encargaría el departamento jurídico de la EMVS, no un equipo externo. Además no se tenía que contratar procurador aunque también ha recordado el acuerdo marco de la EMVS para contratar a este tipo de profesionales.

Coincidiendo con el PSOE, Calvo ha puesto el foco en Cs preguntándole al delegado del área, Mariano Fuentes, si realmente comparte la decisión de no recurrir de su socio de gobierno instándole a que "se ponga por encima de los intereses de los gobernantes del PP, pasados y presentes". Si no serán "cooperadores necesarios", igual que "no levantaron la voz cuando se retiraron pancartas contra la violencia machista, o cuando el PP, los defensores de la libertad, censuraron el concierto de Luis Pastor y Pedro Pastor", ha declarado.

"Pedimos que eleve el recurso de casación ante el Supremo, no pedimos la luna", ha trasladado a Fuentes, de quien esperan una "posición más imparcial" que la que tiene el PP en su opinión para que sea el tribunal el que decida si hubo delito penal.