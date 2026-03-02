Más Madrid asegura que PP "castiga a quien se pone del lado de las víctimas" tras la dimisión de un concejal de Móstoles

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante una concentración de médicos frente al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que el PP "castiga a quien se pone del lado de las víctimas" tras la dimisión de un concejal 'popular' en Móstoles tras la acusación de acoso laboral y sexual por parte de una exedil contra el alcalde, Manuel Bautista (PP).

"Otro purgado. Ayuso y los suyos protegen al acosador y castigan a quien se pone del lado de las víctimas. El Partido Popular de Ayuso está podrido y en descomposición", ha trasladado en redes sociales junto a la noticia adelantada por 'El País' en la que se sitúa a este concejal como cercano a la denunciante.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, quien fuera concejal de Participación Ciudadana, Raúl Gallego, afirma que su decisión ha sido "guiada por al conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo".

"Me voy con gratitud, con la satisfacción de haber defendido mis convicciones y con la certeza de que el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad", plantea tras afirmar que ahora arranca una etapa en la que priorizar a su familia y sus proyectos personales.

Por su parte, a preguntas de Europa Press, desde el Ayuntamiento han indicado que se trata de "una renuncia fruto de una decisión personal".

La semana pasada Móstoles acogió un Pleno extraordinario solicitado por la oposición (PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos) para abordar las acusaciones de acoso sexual y laboral. En esta sesión reclamaron al regidor que diera un paso al lado al entender que estaba causado daño institucional al Consistorio.

Por su parte, el alcalde acusó al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "expandir bulos" contra él para conseguir gobernar en la ciudad "de forma absolutamente antidemocrática" y aseguró que defenderá su honor "con uñas y dientes".