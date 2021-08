Más Madrid carga contra la cesión sin concurso a Nacho Cano, un "insulto" para quienes no tienen sus "vínculos" con PP

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra la cesión sin concurso de una parcela en Hortaleza a Nacho Cano, lo que considera un "insulto" para quienes no tienen los "vínculos" del artista con el PP.

Tras reunirse con asociaciones del taxi, la edil ha trasladado a la prensa que el Gobierno municipal no les ha facilitado más información de la cesión, que sólo conocen "lo que todos los madrileños a través de los medios de comunicación".

Se trata de "una cesión que se ha dado sin concurso y no se ha explicado por qué a este productor cultural y no a otros". "Imagino que mucha gente que tiene un negocio, un teatro o que le gustaría tenerlo, se ha levantado una mañana, ha visto la noticia y se ha preguntado cómo ha conseguido esto y por qué ellos no", ha planteado.

"Las relaciones y vínculos de esta persona con el PP son evidentes: las vacaciones con la presidenta (Isabel Díaz Ayuso), un premio que también le da la Comunidad. Eso es un insulto para los muchísimos productores culturales que tiene la ciudad y que no se ven favorecidos por el mismo nivel de apoyo por parte del Ayuntamiento y la Comunidad", ha concluido la edil.

El artista Nacho Cano ha obtenido una cesión temporal de cuatro años por parte del Ayuntamiento de Madrid para montar un espectáculo de "grandísima calidad" en la avenida Machupichu del distrito de Hortaleza. En concreto, se trata de una parcela de 19.000 metros cuadrados que será cedida de manera temporal por un periodo máximo de cuatro años durante los que el artista pagará 450.000 euros anuales.

La iniciativa aún se está tramitando con Urbanismo, que ya ha conseguido la licencia, y aún se desconoce cuando comenzará el espectáculo. Transcurrido el plazo de cuatro años, si surge cualquier necesidad por parte del Consistorio, podrá no darle la autorización Desde el Ayuntamiento han señalado que se están cumpliendo todas las normas en materia urbanística y de leyes.

En esta línea, el concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, precisaba recientemente que a día de hoy no existe "ninguna previsión por ninguna otra administración pública para realizar ninguna dotación nueva desde el punto de vista educativo-sanitario" y por tanto el Ayuntamiento entiende "que el mejor uso es el darle un uso cultural".