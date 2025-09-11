Más Madrid carga contra el rechazo de Ayuso a la quita de deuda y su proyecto de "malestar y desigualdad" para la región

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, interviene tras el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha cargado este jueves contra el rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la quita de deuda autonómica y ha reprochado que en el Debate sobre el Estado de la Región solo haya plasmado un proyecto de "malestar y desigualdad" para la autonomía.

Así lo ha planteado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en los pasillos de la Cámara de Vallecas tras concluir las más de dos horas de discurso de la presidenta en la primera sesión del DER.

"No hay una sola solución que vaya a mejorar la vida de los madrileños, no hay una solución para los bomberos forestales, no hay una solución para acabar con el caos que supone a los madrileños las obras de la A5 ni el corte de la línea 6 de metro. En definitiva, ni una solución para las familias madrileñas", ha manifestado Bergerot, para afirmar a continuación que el rechazo a la quita responde únicamente a "beneficiar" al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

También ha censurado que en su intervención no haya hecho alusión al testimonio de una inspectora de Hacienda en el caso de presunto fraude fiscal del novio de Ayuso, Alberto González Amador. En el mismo, adelantado por 'Cadena Ser' y al que ha tenido acceso Europa Press, afirma que habría emitido facturas falsas.

Bergerot ha afirmado que la mandataria autonómica está "vendiendo la Sanidad de todos los madrileños" a conglomerados de la sanidad privada. "Está clarísimo que la señora Ayuso y el señor Alberto Quirón son una sociedad con ánimo de lucro porque bueno pues están ahí para pegarse la vidorra y ahí está de muestra esos deportivos, ese ático y esos viajes", ha apostillado.