Más Madrid celebra el 25 de abril la III edición de su verbena La Madrileña con Las Petunias e Inés Hernand - MÁS MADRID

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid celebrará el 25 de abril la III edición de su verbena La Madrileña, que contará en esta ocasión con Las Petunias o un DJ Set de Inés Hernand entre sus propuestas musicales.

Según recoge la formación en un comunicado, se celebrará en el auditorio del parque Paraíso (San Blas-Canillejas), desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas.

Las portavoces de Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García; la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot y la del Ayuntamiento, Rita Maestre, se dirigirán a los asistentes a partir de las 12 de la mañana.

"La Madrileña es un espacio de encuentro, de fraternidad y, sobre todo, un lugar de disfrute y abierto a las familias, a los jóvenes, a los mayores, a los madrileños y madrileñas, hayan nacido y vengan de donde vengan", destaca la formación regionalista.

En la verbena habrá comida como migas, garbanzada y también opción vegana con una paella. El espacio infantil para los más pequeños contará con la empresa Tapa Tapita Tapón se encargará de que así sea, entre las 11.30 y las 17.30 horas.

Las las actuaciones musicales correrán a cargo de Manny Calavera, Las Petunias, DJ Inés Hernand, DJ Agu Lukke, Señora Biónica, Charanga Sound y La Tremolina; a lo que se añade el bingo festivo con Libertad Montero y Donna Mercadonna. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.