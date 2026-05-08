Más Madrid celebra que Ayuso "deje de hacer ridículo" en México: "Lo único que nos ha traído es una imagen vergonzosa"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid debate en torno a la propuesta de recuperación de la jornada laboral de 35 h - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha celebrado este viernes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "deje de hacer el ridículo" y haya anunciado que cancela su viaje institucional, donde ha ofrecido "una imagen vergonzosa".

Así lo ha manifestado este viernes en una entrevista en Televisión Española, recogida por Europa Press, después de que la jefa del Ejecutivo madrileño haya decidido "suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid" ante el "clima de boicot" del que ha acusado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano".

"Ha tenido que cancelar sus vacaciones pagadas por todos los madrileños. Además de hacer el ridículo y hacer de comercial con el espectáculo de Nacho Cano, lo que se ha llevado en México son abucheos ahí donde ha ido. Se está mostrando la presidenta que tenemos", ha señalado.

Bergerot ha avanzado que cuando Ayuso llegue a la capital se le pedirán explicaciones sobre "unas vacaciones que han costado 310.000 euros para que la inviten y la condecoren donde la han abucheado". Ha añadido que quiere saber "cuánto ha costado todo el séquito que se ha llevado de cargos públicos y de asesores".

En este línea, ha cargado contra la agenda "sectaria y fanática" de Ayuso, que ha sido un "insulto para el pueblo mexicano" al recordar el homenaje al conquistador Hernán Cortés y al Imperio Español que asistió con "cuatro políticos de derechas".

"Es un insulto decir que es un hito histórico cuando el 90% de su pueblo originario murió por violencia y por enfermedades. Me parece una auténtica falta de respeto, además de que hace unas semanas Isabel Díaz Ayuso se atrevía a llamar a México un narcoestado y a su presidenta, Claudia Sheinbaum, una dictadora de izquierdas", ha censurado.

Considera la portavoz de Más Madrid de la Cámara de Vallecas que la presidente es "una vividora" y ha remarcado que pedirán "hasta el último dato e información" sobre el coste de este viaje institucional. "Vamos a fiscalizarlo. Lo único que nos ha traído es una imagen vergonzosa en México", ha subrayado.