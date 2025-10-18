Más Madrid celebra su Cumbre de Otoño con la mirada puesta en seguir "empatizando con los ciudadanos" y "creciendo"

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García participa en la Cumbre de Otoño organizada por Más Madrid, a 18 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado este sábado su Cumbre de Otoño en la que oferecerán mesas de diálogo, talleres y debates a lo largo de toda la jornada y en la que la ministra de Sanidad y portavoz del partido, Mónica García, ha festejado que la organización esté "viva", "creciendo" y siendo capaz de "empatizar con los ciudadanos".

García ha explicado tras la inauguración del evento que el objetivo de la cumbre es celebrar que desde hace seis años el grupo político es una "organización viva, que sigue creciendo, que sigue empatizando con los ciudadanos y ciudadanas, que se sigue haciendo cargo de todos los problemas y que intenta poner soluciones".

La coportavoz ha definido a su partido como una "rara avis" dentro de las organizaciones políticas, puesto que "lo colectivo, lo común y lo plural siempre está en el centro".

El programa, bajo el lema 'Imaginarios políticos de futuro', incluye la participación de voces nacionales e internacionales, entre ellas, Manuela Bergerot, Rita Maestre, Ofelia Fernández, Antonio Maestre, Remedios Zafra, Carme Da Silva, Papi Robles o Jelena Milos.

"Somos la casa común de los progresistas de la región de Madrid, pero también somos la casa común de los progresistas a nivel territorial y a nivel de país", ha concluido la ministra de Sanidad.