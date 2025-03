Más Madrid "confía en la Justicia" tras la ampliación del caso del novio de Ayuso: "Esto va a ir hasta el final"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha mostrado su confianza en la Justicia después de que la Audiencia de Madrid haya avalado investigar más presuntos delitos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha manifestado este martes antes de los galardones de la Delegación del Gobierno en Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer, donde ha subrayado que "es una situación bastante grave" y ha asegurado que González Amador "está siendo investigado por una comisión encubierta".

"La Audiencia nos da la razón a Más Madrid cuando nos presentamos como acusación popular, cuando dijimos que los delitos fiscales eran sólo la punta del iceberg. Confiamos en la Justicia y en que sigan las investigaciones que van a arrojar luz", ha subrayado ante los medios de comunicación.

Bergerot ha señalado que espera que "se arroje luz sobre ese trío", en referencia a Ayuso, González Amador y el Grupo Quirón. Ha añadido que la pareja de la presidenta "no dio explicaciones" y ha defendido que "seguirán insistiendo en que no solo haya responsabilidades judiciales, sino políticas sobre todos aquellos que se han hecho de oro gracias a la sanidad y los impuestos de todos los madrileños".

Preguntada por la solicitud de González Amador a declarar en la pieza separada, que se suspenda la del fraude fiscal y que se eche al PSOE, Bergerot ha señalado que Ayuso y su pareja "están bastante nerviosos" y que "reconocen ese delito fiscal".

"Creía que se iba a ir de rositas con una multa y una condena con tal de que con ese pacto la justicia no investigara más. Entendemos ahora que retuercen los reglamentos de la Asamblea o ponen a disposición recursos de todos los madrileños en defender a un ciudadano particular, que al final no parece tan particular sino que parece un corrupto. Esto va a ir hasta el final. Se va a demostrar lo que la señora Ayuso es la última beneficiaria de estos presuntos delitos de corrupción", ha zanjado.