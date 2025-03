Más Madrid cree que Ayuso defiende a Mazón porque "se identifica con su negligencia"

La presidenta regional tilda el pacto presupuestario entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana de "anécdota"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha manifestado que cree que la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, defiende al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "porque se identifica con su negligencia".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas, Bergerot ha expresado que "la impunidad que Ayuso quiere para Mazón es la misma que quiere para ella", y por ello "cierra filas" con el presidente de la Generalitat y "le parecen bien sus pactos con Vox".

Se ha referido así a las palabras de Ayuso este lunes en un desayuno informativo con Europa Press, donde ha minimizado el pacto presupuestario que alcanzaron la semana pasada el PP y Vox en la Comunitat Valenciana. "Yo he pactado con Vox y aquí estamos. No creo que sea el fin del mundo", ha declarado Ayuso, que ha criticado que estén todo el día "buscando a Mazón el pacto o no pacto".

Ayuso ha insistido en que "lo de Mazón es una anécdota para lo que tiene el Gobierno de la nación". "Entiendo que desde la Moncloa saben mover los focos para que nos toque siempre a los mismos hablar, pero creo que el problema lo tenemos todos cuando tenemos un Gobierno que lleva sin Presupuestos no sé la de tiempo, no sabe qué hacer con la Defensa y no sabe donde está en materia internacional", ha resaltado.