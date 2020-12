Más Madrid critica "la filosofía" de Ayuso de "dime lo que proponer y te diré a lo que me opongo"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha criticado este jueves "esa filosofía que ha patentado" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en lo referente a la gestión de la pandemia, de "dime lo que propones y te diré a lo que me opongo".

"Yo creo que es una pésima noticia para los madrileños que la Comunidad de Madrid vuelva a dar la nota en una cuestión en la que todos deberíamos ir a una, en la defensa y la protección de la salud de todos los madrileños", ha manifestado en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid sobre el rechazo del Gobierno regional al plan de Navidad acordado en el Consejo Interterritorial.

A su juicio, el discutir si en las fiestas de Navidad pueden juntarse 6 o 10 personas es "superfluo", en la medida que "los gobiernos, a estas alturas de la pandilla, lo que deberían hacer es aplicar estrictamente lo que los expertos y lo que la ciencia viene demandando".

"Lo que sí deberían hacer los gobiernos, en todo caso, es garantizar las medidas que sí son de su competencia, que sí están en su mano, para intentar reducir esa curva de infecciones", ha señalado, en referencia a medidas como "reforzar el transporte público", es decir, "medidas que están en la mano de Isabel Días Ayuso y, más allá de sus ocurrencias habituales, las podría adoptar inmediatamente".

Por otro lado, ha lanzado una petición al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España para que "no caigan nuevamente en el error de confundir a la ciudadanía".

"No está la situación para bailes de concepto, que si allegados que si no allegados. La gente necesita saber qué es lo que se puede hacer y que es lo que no se puede hacer y que desde la política no contribuyamos una vez mas a generar incertidumbre", ha agregado.

En este sentido, ha acusado a los gobierno de "tirar la pelota sobre el tejado de la ciudadanía", y ha apuntado que "al final va a tener que ser la responsabilidad ciudadana la que haga lo que los gobernantes no están dispuestos a hacer".