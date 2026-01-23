Más Madrid critica el modelo turístico "del PP" que "pone en venta" Madrid y lleva al cierre a Baobab y Tipos Infames

Archivo - Manuela Bergerot y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en la Asamblea y en el Ayuntamiento de la capital, respectivamente - JESUS HELLIN 2023 - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este viernes el modelo turístico "del PP" impulsado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "pone en venta" la ciudad y la región y lleva al cierre a comercios icónicos como el restaurante Baobab (Lavapiés) o la librería Tipos Infames (Malasaña).

Lo han denunciado las portavoces de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ante los medios de comunicación a su llegada a Fitur, en Ifema Madrid.

Así, Bergerot ha reclamado un modelo turístico que "traiga riqueza a las comunidades locales" al tiempo que cuida las condiciones laborales de la clase trabajadores.

"Desgraciadamente con las políticas del Partido Popular, lo que tenemos es un sector del turismo con salarios bajos y en el que está vendiendo los hogares de Madrid, intercambiándolos por Airbnb ilegales", ha lamentado Bergerot.

La portavoz ha proseguido recalcando que en este Madrid "no caben" los edificios históricos como el del Baobab porque "no quieren la diversidad y la pluralidad", "solo quieren vender Madrid al mejor postor". Es por ello que considera que Madrid lo que necesita son unas instituciones que "pongan pie en pared contra la especulación".

Por su parte, Rita Maestre ha reivindicado Madrid como una "ciudad abierta" y que "siempre está dispuesta a que vengan a conocerla y a disfrutarla", pero también como una ciudad en la que "sus gobernantes deberían trabajar para las personas que viven" la capital.

Cree, además, que el mensaje de que "Madrid está de moda" y que "está en su mejor momento" no está dirigido a los madrileños que vienen en la capital, sino "para los inversores" porque "Madrid está en venta".