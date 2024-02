Más Madrid critica que "no haya información" sobre el futuro Instituto de IA y la Comunidad pide "paciencia"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha criticado que "no haya información" sobre el futuro Instituto de Inteligencia Artificial (IA), proyecto previsto para mediados de este año, y la Comunidad de Madrid ha pedido "paciencia" porque "ahora están dando los pasos previos a su lanzamiento, como el tema de la gobernanza de datos".

Durante la comisión de Digitalización, celebrada este martes en la Asamblea de Madrid, el diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà ha indicado que en la Estrategia de Digitalización de la Comunidad de Madrid 2023-2026 "se habla de la necesidad de elaborar una estrategia en IA, pero no se menciona el instituto que anunció el consejero, Miguel López-Valverde, a finales del año pasado".

"Solo espero que esto no termine siendo como la Oficina del Español. Estamos ante una tecnología que tiene potencial para lograr avances en materia de prosperidad para el conjunto de la sociedad. No tenemos ningún motivo para dudar de la palabra del consejero, pero estamos a escasos tres meses de que se cumpla esta fecha y no sabemos absolutamente nada", ha lamentado.

Gómez también ha solicitado conocer por qué se designó al teniente general de la Guardia Civil jubilado Arturo Espejo Valero como consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad y que horas después se dejara sin efecto el nombramiento.

El director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid, Ignacio Azorín, ha respondido asegurando que el Instituto de IA es "un proyecto ambicioso y grande que merece mucho análisis". En este sentido, ha detallado que ahora están centrados en el tema de gobernanza de datos.

Asimismo, ha avanzado que desde el Ejecutivo autonómico están preparando un decálogo de principios de uso de esta tecnología, en línea con la legislación europea y la del Gobierno central. También ha recordado que han lanzado el DxGPT, un asistente con inteligencia IA que detecta enfermedades raras.

"Le pido paciencia y entiendo que hay cosas que no se ven conectados a priori. Confíe en que la Inteligencia Artificial está aquí para quedarse y que vamos proteger los datos y hacer de ella un uso sensacional", ha apuntado.