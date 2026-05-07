Más Madrid critica la "performance colonialista" de Ayuso: "Ya quisiera tener un cuarto de currículum de Sheinbaum"

(I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la coportavoz de Verdes Equo Madrid, María Pastor, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado la "performance colonialista" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a México y ha afirmado que "ya quisiera tener un cuarto de currículo" que tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Así lo ha lanzado en la sesión de control al Gobierno del Pleno de este jueves, que no ha contado con la presencia de la mandataria autonómica que sigue inmersa en su viaje institucional de 10 días en México. En este marco, anoche reprochaba a Sheinbaum por a lo largo de su presencia en el país norteamericano tratar de "utilizar" su presencia "para dividir y enfrentar".

La presidenta mexicana cuestionaba horas antes qué hacia Ayuso en el país y cargaba contra la alianza "de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana" que tiene por objetivo "minar a la presidenta y al proyecto de transformación en México".

"¿Para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad una persona que adora a Hernán Cortés... en México? Pues están medio trasnochados", lanzó después de que Ayuso participara el lunes en un acto de reivindicación del conquistador.

A Cortés se ha referido Manuela Bergerot en el hemiciclo de la Asamblea y ha reprochado que Ayuso vaya 10 días a México para reivindicarle y también al imperio español, en vez de "trabajar en Madrid".

"En Madrid en diez días les daría tiempo a pagar sueldos dignos a las educadoras infantiles que llevan cinco semanas en huelga, a contratar médicos, a cerrar los pisos turísticos, a poner topes a los alquileres, a cerrar el macro vertedero de Pinto, a que la Línea 10 de Metro llegue hasta Móstoles y a poner orden de una maldita vez en las residencias de mayores para que no les den comida basura", ha enumerado Bergerot.

"QUE SE LO PAGUE DE SU BOLSILLO"

La portavoz regionalista ha reclamado a la presidenta que si quiere "irse de vacaciones, que se lo pague de su bolsillo" y ha cuestionado que se llame "agenda internacional" a "reunirse con cuatro políticos de derechas y hacerle un homenaje a Hernán Cortés" y "promocionar el espectáculo de Nacho Cano en México".

Considera que si quiere reivindicar algo en este país noteamericano en pleno SXXI no debería ser "un conquistador medieval" porque la "historia común" con México "merece una relación de respeto mutuo y no una performance colonial".

"México es un país soberano que merece respeto. Y les digo una cosa, más quisiera la vividora Isabel Díaz Ayuso tener un cuarto del currículum de Claudia Sheinbaum. Señorías, México es un país amigo que acogió al exilio republicano cuando todos le cerraban la puerta. México es la tierra de la libertad que acogió a los españoles que lo perdieron todo con el fascismo en España", ha proseguido Manuela Bergerot, quien considera que Ayuso a quien debería honrar es al exilio republicano.

Por último, ha señalado que si le importa el vínculo con México no debería "oponerse a la regularización de personas migrantes" porque se les "llena la boca con la palabra Hispanidad" y luego se "niegan a darle derechos a las personas latinas".

"Y tengo un mensaje. En el metro no viajan malinches, en el metro de Madrid viajan mujeres trabajadoras de todos los orígenes que son y quieren ser mujeres libres", ha lanzado, en alusión a una de las intervenciones de Ayuso en México.