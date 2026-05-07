Más Madrid defiende la gestión de Mónica García en el hantavirus y acusa a Comunidad de "mentir" para "sacar titulares"

La diputada de Más Madrid, Marta Carmona (i), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra este jueves un pleno sin la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha defendido la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, frente a la crisis del hantavirus y ha acusado a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, de "mentir" para "sacar titulares".

"Usted no es de fiar. Para hacerse cargo de una crisis sanitaria hace falta gente seria y con respeto por la ciencia, como Mónica García. No como usted o el señor (Fernando) Clavijo, que en vez de hacerse cargo de la situación se han dedicado a salir a mentir para sacar titulares", ha lanzado este jueves la diputada Marta Carmona en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid.

En este sentido, ha recalcado que la Comunidad de Madrid "llevaba 24 horas participando en la ponencia de alertas y en la red de hospitales de atención a las enfermedades infecciosas y altos riesgos, además de estar el Ministerio de Sanidad en comunicación continua con la viceconsejera de Sanidad y con su directora general de Salud Pública".

A lo que Matute ha contestado que la Comunidad de Madrid es "la única que tiene el único plan de respuesta a urgencias y emergencias alineado con Europa". "Su ministra no lo tiene porque no está para trabajar por la sanidad porque lo que hace es viajar y vender a quien sea para tener un puesto en la OMS cuando su amiguito Emilio Delgado le dé una absoluta parada", ha subrayado.

Considera que Carmona "tampoco tiene idea de cómo funciona el sistema sanitario porque la sanidad de titularidad pública y el Ministerio de Defensa trabaja con Gómez Ulla y los profesionales que están allí porque dan asistencia a la población".

"Ayer hasta que no lo dijo en rueda de prensa no se puso en contacto con nadie. Mienten ustedes y además no se hablan entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Mónica García porque no saben ahora si la cuarentena es voluntaria o involuntaria", ha censurado la consejera.