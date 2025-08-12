Más Madrid denuncia "recortes" en actividades al aire libre y Gobierno municipal habla de una "reorganización" de plazas

Archivo - Una bicicleta porta banderas del partido Más Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha denunciado este martes un "recorte" por parte del Gobierno municipal en las actividades municipales al aire libre, mientras que el Consistorio ha defendido que se ha llevado a cabo una "reorganización" de las plazas ya existentes.

En concreto, la concejala Mar Barberán ha apuntado a acciones como 'La Marcha Nórdica' y 'Correr por Madrid' como actividades deportivas que "se implantaron en la época de Manuela Carmena" y que ahora, con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, "empiezan ya su marcha atrás".

"El PP de Madrid ha decidido recortar esta actividad en 11 distritos, cuando es un programa que tiene un coste bajísimo, es una herramienta ideal para que cada vez más gente adquiera un hábito de vida saludable en un entorno más que agradable", ha reprochado la edil.

En declaraciones a los medios de comunicación, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha acusado a la formación progresista de "falta de rigor, de seriedad y de trabajo" porque "no es cierto" que se vaya a producir ningún recorte en este sentido.

De hecho, según Rivera de la Cruz, "el Ayuntamiento ha asumido más plazas de las que asumía el año pasado", pero va a haber le mismo número de huecos para los vecinos en estas iniciativas deportivas al aire libre.

GRUPOS SATURADOS Y GENTE QUE SE QUEDARÁ FUERA

Aún así, desde Más Madrid han insistido en que, según los itinerarios actuales, "ya hay grupos que están saturados", lo que podría provocar que "mucha gente" se quede fuera de los programas. Han criticado que el Gobierno municipal haya decidido "cancelar 11 grupos de un plumazo", la mayoría en horario de tarde, "el único al que pueden acogerse las personas que están trabajando durante el día".

Además, han especificado que en algunos distritos como Usera, Ciudad Lineal o Carabanchel "directamente se van a quedar sin esta actividad porque no van a tener ni un solo grupo".

"Desde luego es una auténtica vergüenza que se vaya a recortar una actividad deportiva que supone solo algo más de 100.000 euros y sin embargo el Ayuntamiento del PP vaya a despilfarrar 200 millones de euros en un circuito de Fórmula 1 que no ha pedido nadie", ha concluido.