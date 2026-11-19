La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como a su consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que "si quieren volver a pisar la calle con normalidad" se sienten a negociar con los docentes que llevan 37 días en huelga.

Así lo ha planteado en la sesión de control a la mandataria autonómica, en la que ha vuelto a instar a Ayuso a solucionar la huelga educativa y le ha recomendado que si Zarzalejo "no es capaz de hacer su trabajo", pues siga el mismo sendero que con su predecesor, Emilio Viciana. "Césela", ha reclamado.

"No les basta con someter a las educadoras y a los profesores de la pública a las peores condiciones laborales de la educación española que ahora también los denuncian en los juzgados por ejercer su derecho a la huelga", ha criticado Bergerot, después de que Zarzalejo anunciara medidas judiciales contra el "acoso" contra ella por parte de "activistas".

Bergerot ha ironizado con que la responsable de Educación tache de "violentos" a los docentes cuando la "tuvieron que sujetar la policía en su pueblo porque se lanzaba contra una vecina cuando era alcaldesa", en referencia a un vídeo difundido por Más Madrid en redes sociales. "Lo próximo va a ser que Ayuso denuncie al comité de huelga por no pagar su casa", ha bromeado.

A continuación ha insistido en las deficiencias que tiene la educación pública y ha dado varios ejemplos como los techos de la Universidad Politécnica de Madrid que "se caen" o colegios en Ciudad Lineal y Arganzuela "inundados". "Y la culpa es de los profesores, venga ya, por favor", ha reprendido Bergerot para rematar exigiendo de nuevo que se sienten a negociar.