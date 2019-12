Más Madrid dice a Villacís que "para ser transparente y legal con cesión de espacios solo tiene que cumplir ordenanza"

Publicado 10/12/2019 19:09:36 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha contestado a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que "para ser transparente y legal" en lo que a cesión de espacios a entidades ciudadanas se refiere "sólo tiene que cumplir con la ordenanza de Cooperación Público-Social vigente", que incorpora las directrices de cesión (elaboradas por el anterior Gobierno, igual que dicha ordenanza, ya que anteriores mandatos las cesiones estaban marcadas por discrecionalidad), con una serie de requisitos de ponderación a cumplir.

"El gobierno actual lo que tiene que hacer para ser transparente y legal en la cesión de espacios es cumplir la ordenanza de Cooperación Público-Social diseñada para este tipo de procesos y si no le gusta la cambia pero ahora está vigente y debe cumplirla", ha respondido Murgui en declaraciones a Europa Press.

El edil de Más Madrid ha afeado a la vicealcaldesa su "desconocimiento de la ordenanza y de los mecanismos existentes gracias al anterior gobierno para ceder espacios de manera transparente, ordenanza y garantizando la igualdad de todos los colectivos".

"Dice (Villacís) que ahora se tendrá que hacer con concurrencia pública, con un informe técnico, etc... Son cuestiones que se hacen ya porque lo exige la ordenanza", así que no sabe si la vicealcaldesa "miente o no conoce la normativa con la que tiene que trabajar".

Más Madrid estará de acuerdo en revisar y ordenar las cesiones de locales anteriores a la ordenanza, aprobadas por anteriores gobiernos desde hace más de una década pero siempre siguiendo lo pautado por la ordenanza existente.

Preguntado por la revocación de la cesión de la primera planta del Mercado de San Enrique a una docena de asociaciones de Tetuán, Murgui ha enmarcado esta decisión del Gobierno en su "ambivalencia para decir una cosa y hacer otra".

"Ya hay una política manifiesta de ceder terreno a las exigencias de sus socios más ultras, que pasan por recortar recursos, cerrar puertas y poner dificultades, señalar y perseguir de algún modo, además de las trabas, al tejido asociativo, y todo envuelto en un discurso confuso, normativista y burocrático", ha espetado el concejal de Más Madrid.

La delegada de Participación, Silvia Saavedra, ha contestado en la comisión del ramo que están trabajando en la mejora de los procesos y ha puesto como ejemplo de ello la publicación que se hace desde el 4 de diciembre del listado de cesiones. Villacís, por su parte, ha señalado que la cesión se hará según unos parámetros ponderados de igualdad y libre concurrencia.