Más Madrid espera que la Justicia aclare quién ordenó comprar el ático de lujo y dice que "la lógica" apunta a Ayuso

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid espera que la Justicia aclare quién ordenó comprar el ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones por parte de la Comunidad de Madrid y ha afirmado que "la lógica" apunta a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que el Tribunal de Cuentas haya ordenado investigar esta compra al detectar indicios de perjuicio de fondos públicos.

La operación investigada se remonta al 14 de abril, cuando Planifica formalizó la adquisición del inmueble, un ático de uso residencial situado en la última planta de un edificio de la calle General Martínez Campos número 35, por un importe de 6,3 millones de euros. La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a la terraza.

Las denuncias sostienen que la compra se habría realizado sin una justificación previa suficiente, sin que constase un expediente de necesidad anterior a la operación y sin acreditar adecuadamente su vinculación con los fines públicos de la sociedad. También cuestionan que el inmueble se adquiriese por un precio superior a su valor de mercado y que reuniese las condiciones necesarias para el uso administrativo o institucional que posteriormente se alegó.

Para Más Madrid esta decisión del Tribunal de Cuentas recalca que "gastar más de 6 millones de euros en comprar un ático de lujo en frente de la casa de la madre de la presidenta nunca fue un uso lícito del dinero público".

"Nos alegramos de que la justicia vea indicios de delito en este escándalo y vamos a estar vigilantes para que la justicia haga su trabajo, investigue hasta el final y establezca responsabilidades", ha celebrado la formación.

Por último, ha censurado que Ayuso se haya "negado a dar la cara" por esta operación inmobiliaria y ha rematado afirmando que la compra "del aticazo" es un "uso partidista de las instituciones y muy probablemente un delito".