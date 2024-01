Más Madrid exige a Almeida que convoque de urgencia el Consejo Cívico Social al estar "en peligro la declaración Unesco"

No se ha convocado desde hace casi un año



MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Más Madrid ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que convoque de urgencia el Consejo Cívico Social, órgano participativo que engloba 138 entidades e instituciones, porque con las talas se pone "en peligro la declaración Unesco" del Paisaje de la Luz.

El principal grupo de la oposición ha registrado una proposición de cara al próximo Pleno en la que demanda a Almeida que convoque urgentemente el Consejo Cívico Social del Paisaje de la Luz para que se pronuncie sobre la tala prevista al lado de la estación de Atocha y a cien metros del parque del Retiro.

La concejala ha aseverado en un comunicado que Almeida "quiere pasar de puntillas por esta barbaridad de tala" sobre la que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido que "pone en riesgo la declaración del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial de la Unesco".

El Consejo Cívico Social del Paisaje de la Luz es el órgano de participación ciudadana que se creó durante el gobierno de Manuela Carmena, en junio de 2018, durante los preparativos de la candidatura de este entorno ante la Unesco para garantizar la implicación y participación activa del tejido asociativo de la ciudadanía. Actualmente están representadas 138 entidades e instituciones, desde AMPA o colectivos vecinales a colegios oficiales profesionales o el CSIC.

Desde hace casi un año, concretamente desde febrero del 2023, el Consejo Cívico Social "no ha sido convocado y en este tiempo el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid siguen tomando decisiones de calado que afectan directamente al bien, como son el párking del Hospital Niño Jesús o la celebración de eventos de Fórmula 1 o motociclismo en Cibeles, entre otros", ha enumerado Más Madrid.

Todos ellos han sido "realizados a espaldas del Consejo Cívico Social, lo que evidencia una estrategia de deslegitimación por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que ya muchas entidades participantes han denunciado".

LA TALA "DE ESPALDAS" ES "EXTREMADAMENTE GRAVE"

"Pero intentar ejecutar la tala de espaldas al Consejo es extremadamente grave", ha reafirmado Pilar Sánchez, motivo por el que Más Madrid considera que su convocatoria "no se puede demorar más". "La inscripción a Patrimonio Mundial de la Unesco no es un cheque en blanco", ha recordado la edil, así como que "ya ha se producido el precedente de tres ciudades cuya inscripción ha sido retirada por no cumplir con los compromisos adquiridos con Unesco".

Más Madrid también se ha dirigido por carta a esas 138 entidades e instituciones representadas en el Consejo informándoles de esta iniciativa. "Lo hemos dicho en múltiples ocasiones y hasta lo ha advertido el propio ministro de Cultura del gobierno de España. La tala prevista por Almeida e Isabel Díaz Ayuso en el Paisaje de la Luz pone en peligro la declaración del entorno como patrimonio mundial de la Unesco. Es algo extremadamente grave que no vamos a perder", ha subrayado.