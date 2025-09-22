Más Madrid exige una comparecencia a Transportes por el "caos" en la movilidad de la región

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ofrece declaraciones a los medios antes de un pleno en la Asamblea de Madrid, a 18 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La situación en la Franja de Gaza y sus ramificaciones en España --co - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha anunciado este lunes que su grupo ha activado una comparecencia a la Consejería de Transportes del Gobierno regional para que dé explicaciones por el "caos que sufre la movilidad madrileña desde que empezó el mes de septiembre".

Bergerot ha acusado al Gobierno autonómico de cerrar la Línea 6 de Metro a su paso por Ciudad Universitaria precisamente al inicio del curso, una situación que además viene acompañada de "incidentes y esperas multitudinarias" en otras líneas, lo que se traduce en un "martirio diario" para los madrileños.

"Ante el caos del transporte, el Partido Popular tiene que hacerse responsable y tiene que ofrecer soluciones. Porque aunque a Ayuso se le olvide, entre insulto e insulto, gestionar consiste en eso, precisamente, en mejorar nuestra ciudad, nuestra región", ha remachado.