Más Madrid exige que Comunidad abra "una negociación inmediata" ante la huelga de Educación que arranca este miércoles

Archivo - Concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles en huelga frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido que la Comunidad de Madrid abra una "negociación inmediata" y "de buena fe" con las organizaciones sindicales y familias convocantes de la huelga indefinida en la educación pública que arranca este miércoles.

Así figura en una Proposición No de Ley registrada por el partido regionalista en la Asamblea de Madrid al calor de la huelga que reclama la reducción de ratios y mejoras salariales. La huelga ha sido presentada por CCOO, CNT, CGT, UGT, Educación especial digna, Menos Lectivas, Queremos FP, Solidaridad Obrera y STEM. Además, se han añadido la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS, AFAS y FAMPAS), la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), Sindicato de Estudiantes y MareaVerde.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación plantea que estos paros son una "respuesta inevitable" a "más de una década de deterioro sostenido" de la escuela pública madrileña y ponen el acento en la "infrafinanciación estructural".

Además de mostrar su apoyo a esta huelga, en la PNL reclaman al Ejecutivo autonómico que tome medidas encaminadas a cumplir con las demandas de los convocantes como la reducción de forma "efectiva e inmediata" del horario lectivo del profesorado hasta las 17 horas semanales en Secundaria y las 22 en Primaria.

Piden también que se reduzcan las ratios de alumnado por aula, que se garantice la educación inclusiva aumentando las plazas de orientación educativa, Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Personal Técnico de Servicios a la Comunidad (PSC), así como los recursos materiales y humanos especializados en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Solicitan, asimismo, que se reduzca la carga burocrática del profesorado, se apruebe una subida salarial de 600 euros mensuales, se fortalezca el sistema público de Formación Profesional, se garantice que el Plan de Climatización y Accesibilidad para centros educativos anunciados por el Gobierno autonómico se ejecute en la mitad del tiempo propuesto (5 años en vez de 10) y que se diseñe y apruebe una estrategia contra la segregación escolar.