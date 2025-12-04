Más Madrid impugna el modelo de región de Ayuso que favorece un "sistema trucado" para su novio y la sanidad privada

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 llegan hoy al Pleno de la Asamblea con el d - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha impugnado este jueves el modelo de región de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a sus ojos favorece un "sistema trucado" que no aporta a "todos los bolsillos" sino a la pareja de la mandataria, Alberto González Amador, y a conglomerados de la sanidad privada como Quirón o Ribera Salud.

"Y al señor Pablo Gallart y al resto de sinvergüenzas que hacen negocio con las listas de espera se lo decimos claro: el único camino que hay que desandar es el de la privatización sanitaria", ha lanzado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en su intervención defendiendo su enmienda a la totalidad para los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2026.

Una parte central de su discurso ha girado, como suele hacer la formación, alrededor de la Sanidad, especialmente tras conocerse un audio esta semana publicado por 'El País' en el que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, llamada a "desandar el camino" de 2022 y 2023 en el que se hizo un "esfuerzo para bajar la lista de espera" en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

ÉTICA MÉDICA "INCOMPATIBLE CON LA ÉTICA DEL LUCRO"

Bergerot ha reivindicado que "la ética médica es incompatible" con la "ética del lucro" desplegada por los "buitres de la sanidad", afirmando que no es "una anomalía" sino un "sistema diseñado por el PP funcionando a pleno rendimiento", que "divide entre pacientes rentables y no rentables".

"Ayuso ha impuesto un modelo amañado donde dos empresas se hacen de oro mientras millones de madrileños no pueden ir al médico cuando lo necesitan", ha cargado la líder de la formación regionalista.

Es por ello que Bergerot ha llamado a acabar con un "sistema trucado y con los caraduras que se benefician de él", apuntando a continuación a la pareja de Ayuso que se "ha hecho de oro gracias a contratos con el Gurpo Quirón" y que "le ha robado a Hacienda 350.000 euros".

"Por mucho que retuerzan la verdad aquí son los Ayuso quienes tienen dos juicios pendientes, por fraude fiscal y por soborno y digo los Ayuso porque ella ha hecho suyos los delitos de él y se beneficia de sus frutos, se beneficia de esos dos pisos comprados con un pelotazo de 2 millones de euros por vender mascarillas", ha cargado la portavoz de Más Madrid, quien ha apostillado señalando al hermano de la presidenta y la pandemia del Covid-19.

REIVINDICACIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Frente a la gestión de la Comunidad de Madrid ha situado a la ministra de Sanidad y portavoz del partido, Mónica García, que "planta cara al 'lobby' del tabaco y va a sacar el humo de las terrazas".

"Mientras Ayuso nos quiere mandar a abortar a otro lado, señorías de la derecha, Mónica García va a hacer que se cumpla la ley y que en Madrid se pueda abortar en la pública. Bienvenidos al Siglo XXI", ha proseguido Manuela Bergerot, para sacar pecho además de un Ministerio que "marca récords en plazas de formación especializada" mientras el Ejecutivo regional no es "capaz de retener a médicos de familia".

UNOS PRESUPUESTOS "RÁCANOS"

Manuela Bergerot ha tachado los Presupuestos presentados como "continuistas y rácanos" que no van a mejorar la vida de los jóvenes que están "ahogados por los alquileres", a apoyar a las familias que "hacen malabares para pagar las extraescolares" o a tranquiliar a las mujeres "cuya salud depende de una ecografía o una mamografía a tiempo".

"Por eso hoy no vengo a enmendar los pequeños detalles, sino a impugnar la totalidad del modelo que hay detrás y oponer otro mejor. Frente a su fiscalidad regresiva que solo beneficia a los más ricos, justicia fiscal (...) Frente a su Madrid para privilegiados, un Madrid para todos los bolsillos y para todas y todos los madrileños", ha lanzado.

Es por ello que Más Madrid apuesta por una "inversión masiva" que haga frente a la "doble crisis" de vivienda y servicios públicos con la mirada puesta, además, en recuperar "el orgullo obrero del sur y del este" frente a un PP que "solo gobierna para los ricos y no está dispuesto a hacerles pagar su parte". En este punto ha reprochado a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, que se "renuncie a recaudar 6.500 millones de euros por los beneficios fiscales dirigidos a los ricos, el grueso de ellos en Impuesto al Patrimonio, Donaciones y Sucesiones".

REIVINDICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Bergerot también ha dedicado parte de su intervención a la universidad pública afirmando que necesitarían 310 millones de euros extra para alcanzar los niveles de inversión de hace 15 años.

Ha agradecido una comunidad universitaria que "no se resigna a dejar morir uno de los mayores tesoros" de España y que saben "llenar plazas sin decir tonterías".

"Que algunos de ustedes también hayan ido a la universidad pública es lo que deja claro que en los servicios públicos de calidad nos igualan a todos, claro que sí, desde los más privilegiados hasta quienes damos vida a esa promesa democrática que reclama un sitio en la universidad para el hijo del obrero", ha arengado ante el aplauso de su bancada.

En este punto se ha dirigido al PP afirmando que la Universidad Complutense completó en 2024 más doctorados que "todas las privadas de España juntas" y ha instado a que si quieren "seguir presumiendo de alma máter saquen la política educativa del grupo de conspiradores que la tiene secuestrada, suelten la pasta y retiren su ley de universidades, pero dejen de hacer el ridículo en Twitter" --en referencia a la campaña de los 'populares' en redes sociales diciendo que fueron a centros universitarios públicos--.

Además, Bergerot ha reivindicado a una juventud a la que, ha afirmado, el PP queire "dejar sin universidad pública" y a quien se les "niega el derecho a la vivienda y se le condena a la precariedad laboral".

"Les dejan sin futuro y ahora se pone de moda decir que la juventud se vuelve facha, cuando la juventud está sosteniendo los mejores valores de nuestra sociedad", ha añadido señalando la lucha feminista, la huelga universitaria, la lucha contra los fondos buitre o la causa palestina. Ha afirmado que es este sector social es una " juventud estafada y harta" de la "soberbia" de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

LA VIVIENDA, "GRAN CRISIS" DEL MOMENTO

Más Madrid ha situado como otro de los ejes de su discurso la política de vivienda, afirmando que es "la gran crisis de este momento" y afeando a Ayuso que hace unos meses dijera a Blackrock que Madrid "era el lugar para invertir".

"La vivienda es la gran crisis madrileña y el Partido Popular no solo no está a la altura, sino que es su responsable directo. Cualquiera que pase cinco minutos en Idealista mirando los precios del alquiler entiende que hay que hacer algo para detener esta pesadilla", ha proseguido la portavoz de Más Madrid.

Bergerot ha criticado que Madrid "no puede costar tanto" porque hala "unos pocos que acaparan las casas para hacerse ricos gracias al trabajo de los demás" y que son unos "parásitos" que "no traen trabajo ni innovación ni riqueza".

"Madrid está partida en dos. Entre una minoría que vive del trabajo ajeno y una mayoría que madruga todos los días para ganarse la vida", ha sentenciado.

VIOLENCIA MACHISTA

En materia de violencia machista, Manuela Bergerot ha afirmado que cuando un hombre "cose a su esposa a puñaladas no hay nada de presunto" y ha cargado contra el Ejecutivo regional por "negar, borrar de los presupuestos y precarizar los servicios de atención a las víctimas" al tiempo que "eliminan la prevención".

La líder de Más Madrid en la Asamblea ha reivindicado que nombrar la violencia machista, la educación en valores de igualdad y el feminismo sirven para "salvar vidas".

"Cuando ustedes eliminan la prevención de la violencia machista en los colegios: dejan desprotegidas a las niñas y niños que podrían estar sufriendo abusos en la Comunidad", ha cargado.