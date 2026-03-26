Más Madrid lanza una campaña para exigir a Almeida la devolución de la tasa de basuras tras su anulación por el TSJM - MÁS MADRID

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha puesto en marcha una campaña para reclamar al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, la devolución íntegra de la tasa de basuras a los madrileños tras su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Bajo el lema 'Almeida te debe dinero, así puedes recuperarlo', la formación liderada por Rita Maestre reclama que el regidor no recurra la sentencia, que todavía no es firme, y que reintegre las cantidades cobradas a todos los vecinos.

"Almeida nos debe dinero, a todas y a todos, y va a tener que devolver hasta el último euro. El TSJM ha sido contundente. Su tasazo fue ilegal, nulo de pleno derecho", ha afirmado la concejala Sara Ladra en declaraciones remitidas a la prensa.

Entre las medidas anunciadas por Más Madrid se encuentra una campaña de recogida de firmas, tanto online como en la calle, una página web con información práctica para solicitar la devolución del dinero y la presentación de iniciativas en los plenos de los 21 distritos.

"Estamos recogiendo firmas en las calles y en las redes. Hemos habilitado una web informativa para que nadie se quede sin saber cómo recuperar su dinero, paso a paso, sin tecnicismos. Y en abril llevaremos esta exigencia a los plenos de los 21 distritos de Madrid, porque esto es un asunto de todos los barrios", ha explicado la concejala.

"UNA CHAPUZA TOTAL"

Ladra ha señalado que la resolución judicial evidencia que se trata de "una chapuza total" del Gobierno municipal. "El Ayuntamiento de Madrid no incluyó informes técnicos en los que se gastó más de 100.000 euros, informes importantes para el cálculo de la tasa. No sabemos si por falta de transparencia o por falta de rigor en la tramitación", ha indicado.

En un comunicado, Más Madrid recuerda que recurrió esta tasa en 2025 y facilitó a la ciudadanía un modelo para hacerlo. Tras la sentencia, la formación ha decidido "ir un paso más allá" y presionar para que la devolución no se limite a quienes recurrieron.

"Ahora el alcalde que con una mano llenaba el cazo, mientras tiene la ciudad llena de basura y suciedad, va a tener que devolvernos los recibos cobrados de manera injusta a todas las familias madrileñas. En Más Madrid no nos quedamos de brazos cruzados, nos pusimos en marcha el mismo día que llegó la sentencia", ha añadido Ladra.

En este sentido, ha subrayado que su grupo ha interpuesto recurso contra la tasa de residuos de 2026. "Pero no nos detenemos ahí. Ayudaremos a quien quiera a recurrirla. Almeida puede insultarnos y puede hacer como que no pasa nada, pero la justicia ha sido tajante", ha afirmado.

En cuanto a los pasos para recuperar el dinero, la formación indica que, una vez firme la sentencia, quienes recurrieron y tengan procedimientos pendientes deberán solicitar la devolución de ingresos indebidos ante la Agencia Tributaria de Madrid, mientras que quienes no lo hicieron podrán presentar una solicitud de anulación del recibo y devolución de lo abonado. "En Más Madrid no vamos a parar hasta que devuelva el dinero", ha concluido Ladra.