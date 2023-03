Más Madrid lanza sobre Reyes Maroto que como "candidata full time llega tarde"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Más Madrid en el Ayuntamiento, Pilar Sánchez, ha lanzado sobre la hasta hoy ministra de Turismo, Industria y Comercio que como "candidata full time" a la Alcaldía "llega tarde".

"Madrid se merece una candidata full time y no a 60 días de las elecciones", ha declarado la edil en rueda de prensa, donde ha apostillado que parece que Maroto "no conoce la ciudad, no vive los problemas del día a día". "Es una candidata que llega tarde pero bienvenida", ha manifestado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que Héctor Gómez será el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, mientras que José Manuel Miñones asumirá la cartera de Sanidad. Lo harán en sustitución de Reyes Maroto y Carolina Darias, respectivamente.